【海外ドラマ最新情報】『LAW & ORDER： 性犯罪特捜班』最新シーズンにあの人が再び登場

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、米TVドラマ史上最長寿シリーズ『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』やAmazonの最新ドラマなどをお届け。

【関連記事】『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』がついに日本上陸!『LAW & ORDER』シリーズがなぜ世代を超えて愛され続けているのか?

Getting there.

End of the day, they do love each other. https://t.co/Qbd8TtAzDE

- Julie Martin (@JulieMartinNY) April 22, 2022