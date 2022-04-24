¡ÖÁ¥ÂÎ¤¬30ÅÙ·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÓÀä¤¨¤¿Ï¢Íí¡ÄÅö»þ¡¢¶¯É÷¤ÈÇÈÏ²¤ÎÃí°ÕÊó¤â¡¡´Ñ¸÷Á¥ÉÔÌÀ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁÜº÷¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èµÒ¡¦¾è°÷26¿Í¤Î¤¦¤Á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7¿Í¤¬È¯¸«¡¦µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡½¡½¡ÖÁ¥¼óÉôÊ¬¤¬¿»¿å¤·¡¢ÄÀ¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
23Æü¸á¸å1»þ18Ê¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤Î²¹ç¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU µ¡×¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ÌµÀþ¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ñ¸÷Á¥¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à26¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß½õÍ×ÀÁ¸å¤Ë¤ÏµßÌ¿Æ¹°á¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¡ÖKAZU I¡×¤«¤éºÆ¤ÓÏ¢Íí¤¬¡£
¡½¡½¡ÖÁ¥ÂÎ¤¬30ÅÙ¤Û¤É·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òºÇ¸å¤ËÁ¥¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÃÎ¾²È¾Åç¤Î¡Ö¥«¥·¥å¥Ë¤ÎÂì¡×ÉÕ¶á¡£¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¥¦¥È¥íµù¹Á¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë¹Á¤ËÌá¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
µß½õÍ×ÀÁ¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤ä¹Ò¶õµ¡¤¬ÁÜº÷¤¹¤ë¤â¡¢Á¥ÂÎ¤ä¿Í±Æ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ä¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶¯É÷¤ÈÇÈÏ²¤ÎÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë½ÐÄ¥Àè¤«¤éµÞî±¡¢Åìµþ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁíÍý¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤¬Á´ÎÏ¤òµó¤²¤ÆÁÜº÷¡¦µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¤â¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢24ÆüÄ«¡½¡½¡£
´Ñ¸÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¼¡¡¹¤Èµß½õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÁ´°÷¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Æ»¤âºÒ³²ÂÐºöÏ¢ÍíËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£
ÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¡ÖËÜÆü¤ÏÆ»¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤âÁÜº÷³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¾åÊÝ°ÂÉô¡¢¼«±ÒÂâ¡¢·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ°ÂÈÝ¤¬ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°ì¹ï¤âÁá¤¤µß½õ³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×Ãë¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢ÀÆÆ£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤¬¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£