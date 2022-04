友人の誕生日パーティーでお酒を飲んで楽しんでいた女性が、ソファと壁の間に逆さまに挟まり抜け出せなくなってしまった。女性は隙間に落ちた友人のジャケットを拾おうとしてバランスを崩してしまったそうで、当時の様子を捉えた映像には大爆笑で救助の様子を見守る友人たちの姿が映っていた。『Metro』などが伝えている。

ソファと壁の隙間から逆さまの状態で脚を伸ばす衝撃的な姿で写真に写っているのは、英ノース・シールズ在住のリンジー・クラークさん(Lindsey Clark、40)だ。リンジーさんは今月17日午後、友人であるジュリー・ジャクソンさん(Julie Jackson、47)の誕生日パーティーに参加するため、ノース・シールズにあるレストランバー「TwelveTwentyFive」を訪れていた。

お酒を飲んで楽しんでいたリンジーさんは友人のジャケットがソファと壁の間にある隙間に落ちたことに気がつき、それを拾おうとして腕を伸ばした。しかし思っていたよりも隙間が深かったので、頭を突っ込むようにしてジャケットを掴むことにした。

ところがリンジーさんはお酒のせいかバランスを崩して頭から真っ逆さまに落ちてしまい、そのまま身動きが取れなくなってしまったのだ。当時の写真には、膝を曲げることもできない状態のリンジーさんの膝から下の脚だけが写っていた。すぐ隣では大笑いしながら覗き込む友人の姿を確認することができる。

リンジーさんは「みんなが動画を撮っているのは分かっていましたが、隙間に挟まった瞬間『いったい何が起こっているの?』と混乱していました。そしてみんなの口から消防隊の話が出た時、『これってとても恥ずかしいことかもしれない。ここから出して』と焦りましたよ」と当時の心境を明かした。

その場にいた友人たちはリンジーさんを引っ張り上げようとしたが女性の力では叶わなかったため、お店の男性スタッフであるトーマス・マリンソンさん(Thomas Mallinson、20)とウィル・トンプソンさん(Will Thompson、19)に助けを求めた。救出時の様子を捉えた映像には、トーマスさんとウィルさんがリンジーさんの脚を抱え、顔を真っ赤にしながら引っ張り上げる様子が映っている。テーブルにはシャンパングラスやショットグラスなども並んでおり、リンジーさんたちはかなりお酒を楽しんでいた様子だ。

トーマスさんとウィルさんはすぐにリンジーさんを引っ張り上げることはできず、救出は予想外に難航した。その間、友人たちは悲鳴に近い笑い声をあげており、テーブルに突っ伏して笑っている友人の姿もあった。周囲の雰囲気につられて笑いながら救助していた2人だったが、何度目かの挑戦でようやくリンジーさんを救出することができ周囲は歓声をあげた。

映像から分かるようにこの席は個室ではなく広い店内の一画にあったため、店内にいた他の客やスタッフなど全員がリンジーさんの失態を目撃していた。この日の主役だったジュリーさんは「面白かったでしょうけど、スタッフはみんな素敵で本当にいい人ばかりでしたね。忘れられない誕生日になりましたよ」と笑いながら当時を振り返った。

ジュリーさんが救出時の動画をFacebookで公開すると、今月22日の時点で1.2万件もの「いいね!」がつき多くの爆笑のコメントが届いた。ジュリーさんは「こんなに反響があるとは思っていませんでしたが、リンジーは面白い出来事だと捉えていますよ。リンジーはずっと『有名になりたい』と言っていましたが、まさかこんな形で有名になるとは思っていなかったでしょうね」と話している。

なおこの動画が拡散されたことで、同レストランバーには「ここがあの事件があったバーですか?」と尋ねる客が増えたといい、実際の座席を尋ねたり、リンジーさんの安否を確認する人もいたという。トーマスさんは「あんな光景は見たことがないし、これからも見ることはないと思いますね。でもバーが注目されるようになったのはとてもいいことですし、これからもっとお客さんが増えると思います」と予想外の嬉しい反響を明かした。

画像は『Metro 2022年4月18日付「Bottomless brunch led to bottoms up for woman who got stuck down back of seat」(Picture: North News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)