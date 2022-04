宮脇咲良が所属する韓国の芸能事務所・HYBE初のガールズグループ「LE SSERAFIM(ル セラフィム)」が、初ミニアルバムのコンセプトフォトを、20日、22日に連続公開した。

LE SSERAFIMの公式SNSは、20日0時にデビューアルバム『FEARLESS』の最初のコンセプト「Vol.1 BLACK PETROL」を公開。「Vol.1 BLACK PETROL」は“レーシング”がテーマ。サーキットを横切る6人のメンバーの恐れを知らない姿が、黒い服を着た彼女たちの凛々しい目つきと自信あふれるポージングで表現されている。

写真の中でメンバーはサーキットを疾走するレーシングカーやバイクを背景にそれぞれがカリスマ性を発揮。レースの終わりを告げる旗であり優勝者の誕生を意味する「チェッカーフラッグ」を使い堂々としたたたずまいを見せている。

続いて22日0時には、2番目のコンセプト「Vol.2 BLUE CHYPRE」を公開。「Vol.2 BLUE CHYPRE」は第1弾と打って変わって、メンバーが人魚を連想させる衣装を身につけて神秘的な雰囲気を体現。色とりどりの花と水に浸った圧倒的なスケールのセットの中で、完璧なビジュアルを表現している。



また写真には、“I’ll keep everything I want. You can’t turn me into seafoam.(欲しいものは全部手に入れる。それでも私を水の泡にすることはできない)”、“Smother the world with my sea.(私の海で世界を覆いつくす)”というメッセージが書かれており、見るもののイマジネーションを刺激するビジュアルとなっている。

なお、ミニアルバム『FEARLESS』は、20日時点ですでに先行予約が27万枚を突破している(13日の予約開始から7日間、アルバム流通会社YG PLUSが国内外からの予約数を集計)。