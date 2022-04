『ダウントン・アビー』映画第2弾、新たなポスターが解禁

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの複雑な人間模様を描いて大ヒットしたドラマ『ダウントン・アビー』。2019年に公開された映画版の続編となる『Downton Abbey: A New Era(原題)』の新ビジュアルが解禁された。米Colliderが報じた。

このほど公開されたポスターでは、2つのビジュアルの間にタイトルロゴが入れられている。本作はダウントンの邸宅とバカンスで訪れる南フランスの街の2カ所で物語が展開されるが、上下に分かれたイメージがそれを表現しているとのこと。

All of your favorite characters return for the motion picture event of the spring. Tickets are now on sale for #DowntonAbbey: A New Era!