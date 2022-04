リニューアルが発表されていたPlayStationプラットフォーム向けのサービス「PS Plus」。そのリニューアル後のサービスが、日本では2022年6月1日より始まることが明らかになった。北米より2週間近く先行する形になるが、全世界では日本を除くアジア地域が最速でのサービスインとなるようだ。各地域でのサービス開始予定日は以下のとおり。

アジア(日本を除く) 5月23日(月) 日本 6月1日(水) 北米・中南米 6月13日(月) 欧州 6月22日(水)

新たなPS Plusは、既報のとおり3段階のプランでサービス展開する。日本における主な内容は以下のとおりだ。

PlayStation Plus エッセンシャル サービス内容フリープレイやオンラインマルチプレイなど、これまでのPS Plusと同様のサービスが受けられる 利用料金1カ月850円(税込)/3カ月2150円(税込)/ 12カ月5143円(税込) PlayStation Plus エクストラ サービス内容PlayStation Plus エッセンシャルのサービス内容に加えて、PS4/PS5の対象タイトルのダウンロード版がプレイ可能。PS4タイトルはクラウドストリーミングでのプレイにも対応 利用料金1カ月1300円(税込)/3カ月3600円(税込)/ 12カ月8600円(税込) PlayStation Plus プレミアム サービス内容PlayStation Plus エッセンシャルのサービス内容に加えてPS3(クラウドストリーミング)、初代PS/PS2/PSP(クラウドストリーミングとダウンロードの双方に対応)の対象タイトルがプレイできる。時間制限制のゲームトライアルも利用可能 利用料金1カ月1550円(税込)/3カ月4300円(税込)/ 12カ月1万250円(税込)

クラウドストリーミングは、PS4/PS5/PCから利用が可能。ただし、PCからの利用は後日アップデートで対応予定となっている。サービスの詳細については、PlayStation.Blogの告知記事を参照してほしい。

なお、サービスを利用してプレイできるタイトルは地域によって異なる場合があり、PlayStation Plus プレミアムでプレイできるクラシックタイトルについては、北米と比べて日本は100本近く少なくなるであろうことがわかっている。