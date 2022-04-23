Ž¢ÊÝ°é±à¤ÇµÔÂÔ¡©Ž£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤ò¸«¤¿»þ¤ÎÂÐ½è
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤êÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¿ÈÂÎÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¶¼¤«¤·¤¿¤ê½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÊÝ°é¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖµÔÂÔÊÝ°é¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡ÖÊÝ°é±à¤ò¹Í¤¨¤ë¿Æ¤Î²ñ¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Ë¤â¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤Ê¤Î¤«¡ÖµÔÂÔ¡×¤Ê¤Î¤«
Îã¤¨¤Ð¡¢3ºÐ»ù¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´Ö°Ê³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤½Ð¤Ê¤¯¤Æ¸å¤Ç¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È·ã¤·¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤êÈ³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤È°ÂÁ´¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼é¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Ä¤±¤À¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ°é¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤êÈ³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯°ì¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥È¥¤¥ì¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÏ³¤é¤·¤ò¿ÍÁ°¤Ç¼¸¤é¤ì¤Æ¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓÝõ¤Î¼«Î©¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Àè¤Î¤³¤È¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤ò¤¹¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°éÆâÍÆ¤Î´ð½à¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖÊÝ°é½êÊÝ°é»Ø¿Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤ä¸ÄÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÓÝõ¤â´Þ¤àÀ¸³è½¬´·¤òÌµÍý¤Ê¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÝ°é¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ëÊÝ°é¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤Ï¡¢ÊÝ°é¼Ô¤Î»ñ¼Á¤â¤·¤¯¤Ï±à¤ÎÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÉ½¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆýÍÄ»ù¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
ÆýÍÄ»ù´ü¤Ï¡Ö¿Í³Ê·ÁÀ®´ü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤äÊÝ°é¼Ô¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¶¦´¶¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯Ã£¾å¤ÎÆÃÀ¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í³Ê¤òÂº½Å¤¹¤ëÊÝ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆýÍÄ»ù¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê·ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÂç¿Í¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢±à¤Ç¤ÎÊÝ°é¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é¼Ô¤ÏÀìÌç¿¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤ä¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯ÉÔÂ¤«¤é¡¢Ìµ¼«³Ð¤Î¤Þ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»ÜÀßÄ¹¤äÊÝ°é¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¤¤Å¤¤¤ÆÊÝ°é¤òÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤âµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ°é¼Ô¤ä»ÜÀßÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÊÝ°é¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤ÎÄêµÁ
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñÊÝ°é»Î²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÊÝ°é½ê¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢ÍÊ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÊÝ°é¼Ô¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò¼¡¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í³Ê¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¤¤«¤«¤ï¤ê
¢Êª»ö¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¡¦¶¼Ç÷Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤±
£È³¤òÍ¿¤¨¤ë¡¦ÍðË½¤Ê¤«¤«¤ï¤ê
¤°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ä²ÈÄí´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤«¤«¤ï¤ê
¥º¹ÊÌÅª¤Ê¤«¤«¤ï¤ê
¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤½¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ°é¼Ô¤Î´Ø·¸¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÎ§¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¼Ô¤¬´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»Ò¤É¤â¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀ©»ß¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ä¤ÄÍ¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ°é¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä»ØÉ¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤â¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤âÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¿Í³Ê¤ò¤â¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í³Ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤ÎÈ¯Ã£¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤òÆ±¤¸¤Ë¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä
ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ë¸À¤¨¤ëÊÝ°é¤ò¤¢¤¨¤ÆÎã¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÝ°é¸½¾ì¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊÝ°é¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¿¤¿¤¯¡¢¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÎ©¤¿¤»¤ë¡ÊºÂ¤é¤»¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂÎÈ³¡£
¡¦È³¤È¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î³°¤Ë½Ð¤¹¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ê¤É¡£
¡¦È³¤È¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡£
¡¦¡Ö¥Ð¥«¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤Ç¼¸¤ë¡¢´¶¾ðÅª¤ËÅÜÌÄ¤ë¡¢×ø³å¤¹¤ë¤Ê¤É¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÊÒÉÕ¤±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¡ÖÄß¤·¾å¤²¡×¤Î·Á¤ÇÈ³¤¹¤ë¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ò¤«¤é¤«¤¦¡£
¸åÈ¾¤ÏÂç¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÊÝ°é¼Ô¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤òÌÌÇò¤¤³Ê¹¥¤äÈ±·¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊÝ°é¼ÔÆ±»Î¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö¤«¤é¤«¤¤¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±à¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÝ°é¼Ô¤Î¿´ÇÛ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬²È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢Ï¢Íí¥Î¡¼¥È¤äÁ÷·Þ»þ¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÉÔ°Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÝ°é¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¿¤«ÊÌ¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¾ìÌÌ¤ò¤³¤Á¤é¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤³¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÊÝ°é¤ÎÊýË¡¤äÊý¿Ë¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¥½¥Õ¥È¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·èÄêÅª¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼çÇ¤¤ä»ÜÀßÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤Û¤«¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉãÊì²ñ¡ÊÊÝ¸î¼Ô²ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î¼ÔÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉãÊì²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤êÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤¬ÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë±à¤Ç¤Ï¡¢±à¤ÎÂ¦¤¬»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÇÏ¿²»¤·¡¢»ÔÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÏ¿²»¤Ê¤É¤ÏÌµÃÇ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡Ë¡£
¹ÔÀ¯¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤³¤ì¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¶èÄ®Â¼¤ÏÊÝ°é¤Î¼Â»Ü¼çÂÎ¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï±à¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤ê»ØÆ³´Æºº¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤Ï³Æ±à¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¡Ö³°·ÁÅª´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ±´Ö¤Ë¤Ï¸ý½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¡ØÊÝ°é½êÊÝ°é»Ø¿Ë¡Ù¤ä¡Ø»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷µÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¡Ù¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊÝ°é½êÊÝ°é»Ø¿Ë¡×¤ÏÊÝ°éÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ð½à¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¶µ°é¡¦ÊÝ°éÍ×ÎÎ¡×¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷µÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¡×¤ÎÂè9¾ò¤Î2¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢Æþ½êÃæ¤Î»ùÆ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÅö³º»ùÆ¸¤Î¿´¿È¤ËÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¤äµÔÂÔ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÂÐ±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»ØÆ³´ÆººÉôÌç¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë»ØÆ³¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°éÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡¼«Ê¬¤Î¿äÂ¬¤È»ö¼Â¤ÏÊ¬¤±¤ÆÏÃ¤¹¡¢¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÍø±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÏÃ¤¹¡¢£¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÁÊ¤¨Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë±à¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ßµÚ¤ÓÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ê°ú¤¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿ä¿ÊÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È¡¡¼Â»Ü¼çÂÎ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥¹¥¥ã¥ó¡Ë¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿±à¤Ï¡¢¸¶°ø¤ò¤µ¤°¤êºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦°÷Á´ÂÎ¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ÊÝ°é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¼Á¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸å¤ÎÂÐ±þºö¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤â
»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ø¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¡ÊÆÃ¤Ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ê¤É¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ùÆ¸Àº¿À²Ê¤äÎ×¾²¿´Íý»Î¤Î¤¤¤ë»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¿´¤Î½ý¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±Æ¶Á¤¬É½¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶±¤¨¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÊÝ°é¼Ô¤Ê¤É¤Î¼þ°Ï¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÌäÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¹ÔÆ°¸«ËÜ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤Ï¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤ÆËÉ»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉá¸÷±¡ °¡µª ¡§ ¡ÖÊÝ°é±à¤ò¹Í¤¨¤ë¿Æ¤Î²ñ¡×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë