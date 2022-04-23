¡Ò¹â¶¶¥è¥·¥¤ÎºÇ¶¸±Ç²èÎóÅÁ¡ÓVol.1¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎËÜ¼Á¡½¡½ÃËÀÀ¤¬²øÊª¤È²½¤¹¤È¤
¡¡¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¥è¥·¥¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ò¹â¶¶¥è¥·¥¤ÎºÇ¶¸±Ç²èÎóÅÁ¡Ó¡£Âè1²ó¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î1986Ç¯¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡×¤È¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆùÂÎ¤¬ÊÑËÆ¤¹¤ë²áÄø¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¡Ê1986¡Ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤ºÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¯¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹«´Ö¤Ç¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ïÃ¦Åª¤Ç¤¢¤ì¤³¤½¤¹¤ì¡¢¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡Ö°ïÃ¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉÁ¼Ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºîÉÊ¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë»×ÁÛ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°ïÃ¦Åª¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ïÃ¦Åª¤Ç¤Ê¤¤Á°Äó¤Î²ÈÂ²¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¯¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ïÃ¦¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÝ¼éÀ¤Ë°¢Á³¡Ê¤¢¤¼¤ó¡Ë¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¡Ò¶¸¤Ã¤¿¡Ó±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢²¿²¯»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌµ°Ù¤Ë»£±Æ¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ°²èSNS¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶½Î´¤·¡¢Ã»ÊÔ¡¦Ä¹ÊÔÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡Ê¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºîÉÊºî¤ê¤Î´Ä¶¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤³¤½¤è¤ê°Û¾ï¤Ê¤â¤Î¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡°ïÃ¦Åª¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¶¸µ¤¡×¤¿¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤¦¤·¡¢°ïÃ¦Åª¤ÊºîÉÊ¤¬¶¸µ¤¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ó¹Î¤·¤«¤Í¤ë¡£¤¬¡¢²áÅÙ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ß¥º¥à¡ÊÂÎÀ©½ç±þ¼çµÁ¡Ë¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ïÃ¦À¤¬°ì¼ï¤Î¶¸µ¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂýÔä¡Ê¤¿¤³¤Ä¤Ü¡Ë²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö³°Â¦¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬»ö¼Â¾åÌµ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£µÕÀâÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ïÃ¦Åª¤ÊÉ½¸½¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£Pornsec¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¡Ø1984Ç¯¡Ù»²¾È¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëµ¶¤ê¤Î°ïÃ¦À¤Ç¥¬¥¹È´¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥ÈÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶¸µ¤¡×¤È¡¢É½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤ÊÃÏÊ¿¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤ò¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¡£°ïÃ¦¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¼çÂÎ¤¬ºî¼Ô¤ÎÀº¿À¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤½¤ì¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ¬Îà¤ò×ó°ÕÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥´¥·¥Ã¥×Åª¤Ë²±Â¬º®¤¸¤ê¤Ç¡Öºî¼Ô¤Î°ïÃ¦À¡×¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬Áí¤¸¤ÆºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿É½¸½¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤ÊÉ½¸½¤âºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿ÉôÊ¬¤ËÎ±¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£
¢£¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Î¥Ò¥È¤«¤é¥Ï¥¨¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤¬¼¨¤¹¤â¤Î
¡¡1958Ç¯¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ï¥¨ÃË¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤ò¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢1986Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â23°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê23°Ì¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï20°Ì¤Î¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È2¡Ù¤Ë¼¡¤°½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤¬HIV¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ø³«Åö»þ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÃ¶Á¼¡Ê¤ª¡Ë¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Î¼ÀÉÂ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²øÊª²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤È¡Ê±Ç²è¼«ÂÎ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¿¼¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ë¡¢¤½¤Î¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤òË¸¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥¨¤È°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ë¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¡Ê¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à¡Ë¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼²½¤¹¤ë²áÄø¤Ï¡ØÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡Ù¡Ê1933¡Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ó¥É¡¼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡ØÏµÃË¡Ù¡Ê1941¡Ë¤ÎºÆ²ò¼á¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¡Ø¥Ï¥¨ÃË¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤è¤ê°ÊÁ°¤Î¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ø¥Ï¥¨ÃË¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ï¤à¤·¤íÂ³ÊÔ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤2¡¿ÆóÀ¤ÃÂÀ¸¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥×¥ì¥¹µ¡¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿ÍÂÎ¤ÎÇË²õ¤Ï¤½¤Î°ìÎã¡Ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥É¥í¡¼¥à¡Ù¡Ê1982¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¢¤ËÀ¸¤¸¤¿¥ô¥¡¥®¥Ê¾õ¤ÎµµÎöÆ±ÍÍ¡¢¼çÂÎ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤ÄÂ¾¼ÔÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë³°À´ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ÈÆ´ØÝ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¡Ö»úµÁÄÌ¤ê¡×¤Ë±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¤¬¡Ê¡ÖÆ¬¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¡Ø¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÍÌ¾¤ÊÆ¬ÉôÇúÈ¯¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ó¤À°ïÏÃ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¤½¤ì¤ËÊï¡Ê¤Ê¤é¡Ë¤¦¤Ê¤é½ù¡¹¤Ë¥Ò¥È¤È¤·¤Æ¤Î·ÁÂÖ¤ò¼º¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤ÏÀÍß¤Ë¼çÂÎÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤¬ÇòÂù¤·¤¿¾Ã²½±Õ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÃû¤·¤Ï¼ò¾ì¤Ç¤ÎÏÓÁêËÐÂÐ·è¤Î¤È¤¤Ë´û¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¼ê»Ø¤Î´Ö¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±ÕÂÎ¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ë¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Ï²¿¤ò¿¿¤Ë¶²ÉÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Ï¥Ø¥Æ¥í¤ÎÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×²½¤¹¤ë²áÄø¤Ï¥È¥¥·¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥Ë¥Æ¥£¡ÊÍ³²¤ÊÃË¤é¤·¤µ¡Ë¤Ø¤ÎµÞÀÜ¶á¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£¼ò¾ì¤Ç¥´¥í¥Ä¥Áê¼ê¤ËÏÓÁêËÐ¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤·¤Æ½÷À¤ò¸¦µæ¼¼¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÆâµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃËÀÀ¤Î²øÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖÃËÀÀ¤Î²øÊª¡×¤È²½¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Î¥¢¥ó¥ô¥£¥ô¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬ËÜºî¤ÎÈá·àÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÊÒÊý¤Î¼ª¤¬Éå¤ê²Ì¤Æ¤ÆÍî¤Á¤¿¤È¤¡¼¡¼¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö»úµÁÄÌ¤ê¡×¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈà¤¬¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ï¤ä¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÉÝ¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤ÏÆâ¤Ê¤ëÂ¾¼Ô¤ËÂ¸ºß¤ò¾å½ñ¤¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤òHIV¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¨¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³°Åª¤ÊÍ×°ø¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Î¶²ÉÝ¤ÎËÜ¼Á¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¡½¡½ÀÅª¤Ë¡½¡½¼«Ê¬¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆâÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬³°Åª¤ÊÁ´ÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°ºîÉÊ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ï¥¨¡×¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£±Ç²è¤ÎÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢Å¾Á÷¼Â¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥Ò¥Ò¤ÎÆ¹ÂÎ¤¬¥È¥Ý¥í¥¸¡¼Åª¤ËÎ¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆâÌÌ¤¬³°ÌÌ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Î¾ì¹ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ò¥Ò¤Î¾ì¹ç¤¬Ãà¸ìÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¬½¤¼Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¥Þ¥·¥ó¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Ä¶¡¦ÃËÀÀ¤Î°Ì´
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÏÃË½÷¤Î¥Ø¥Æ¥í¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤Ê±Ä¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤½¤í¤·¤¯Èá´ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡Ê¥¸¡¼¥Ê¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡Ë¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤¬¤è¤êÌÀÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£¸µÎø¿Í¤Ç¾å»Ê¤Î¥¹¥Æ¥¤¥·¥¹¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï²¼ÉÊ¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÌ¤Îý¤¿¤é¤¿¤é¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥¥·¥Ã¥¯¤ÊÃËÀÀ¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ëÇî»Î¤¬·ë¶É¥¹¥Æ¥¤¥·¥¹¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤ëÃËÀÀ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È²½¤¹¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëµß¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¥¹¥Æ¥¤¥·¥¹¤Î¿ÍÊªÁü¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±Ç²èÆâ¤ÇÈà¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÄ¨È³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë²á¾ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥â¥é¥ë¡¦¥Æ¡¼¥ë¤ÎÉý¤ò´°Á´¤Ë°ïÃ¦¤·¤¿¡ÖÉü½²¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥·¥¹¤¬¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤òÂÄÂÛ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë·ã¹·¤·¤Æ¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ï¡Ö¥×¥í¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤òÁÊ¤¨»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¥Æ¥í¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç²ÈÉãÄ¹À©¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÃË¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ô¥§¥í¥Ë¥«¤ÈÍ»¹ç¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥·¥¹¤¬µ¡³£¤ò½Æ·â¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅ¾Á÷µ¡¤Î°ìÉô¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Î¥¤¥É¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ÎÅ¾Á÷µ¡¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°½êÍ¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤¬¥Ð¥¤¥¯¤È´ñ·ÁÅª¤Ê·ë¹ç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¹Ô¤²á¤®¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¡Ø¥¹¥³¥Ô¥ª¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¡Ê1963¡Ë¤¬Ì´ÁÛ¤·¤¿¥Þ¥Á¥º¥â¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÍ»¹ç¤ò¼ÂÂÎ²½¤·¤¿¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¡á¥Æ¥ì¥Ý¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¹âÂ®¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¤¬±ýÉü¤·¡¢º®¹çµ¤¤¬ÇúÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ð¥¤¥¯¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤ÏÄ¶¡¦ÃËÀÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Îù¤ì¤ß¤òÍ¶¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¡á¥Æ¥ì¥Ý¥Ã¥É¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢µ¡³£Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¹ç°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤ò¼º¤¤Ç´±Õ¤ÎÃæ¤òÇç¤¤¤º¤ê²ó¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá°¥¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤¬¸½¼Â¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¥é¥¤¡á¥Æ¥ì¥Ý¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿²Ì¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ã¹â¶¶¥è¥·¥¡ä1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÃæÂà¡¦Éü³Ø¤Î¤Á½üÀÒ¡£»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ±Ç²èÉ¾ÏÀ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø°Ëâ¤¬Îù¤ì¤à²Î¡Ù¡ÊÍÎÀô¼Ò¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹â¶¶¥è¥·¥¤Î¥·¥Í¥Þ¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë½ÐÈÇ¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø°Å¹õ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÆþÌç¡Ù¡Ê¥³¥¢¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹â¶¶¥è¥·¥¤Î¥µ¥¿¥Ë¥Ã¥¯¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡Ù¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£8·î26Æü¤è¤ê¡¢Ä¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø·ãÅÜ¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ë¡£