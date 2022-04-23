ÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢¡È¥Þ¥Ä¥³°¦¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Þ¥Ä¥³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥Ù¥¹¥È29¤òÈ¯É½
¡¡º£Ìë4·î23Æü23»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÉÍ¸ýµþ»Ò¤¬½Ð±é¡£¥Þ¥Ä¥³°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÍ¸ý¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Ä¥³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥Ù¥¹¥È29¡É¤Î´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡õÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢¡È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¡×
¡¡º£Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë40ËÜ°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¤¤Þ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÉÍ¸ý¡£·ó¤Í¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤¬ÈÖÁÈ¤ÇË¬¤ì¤¿Å¹¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡È¥Þ¥Ä¥³½ä¤ê¡É¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ·Ñ³«»ÏÁ°¤«¤é¡¢¡Ö°ÊÁ°¤«¤éÉÍ¸ýµþ»Ò¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤¿¤·ºòÆüÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÆü¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤·¤é¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ï¤è¡×¤È¡¢ÉÍ¸ý¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡º£²ó¤ÏÉÍ¸ý¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¡È¥Þ¥Ä¥³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò1ºý¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¤½¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÎÏ¶¯¤¯É®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬¡£¶²ÉÝ¤«¤é»×¤ï¤º¥Î¡¼¥È¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Ä¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¿ÍÀ¸´ÑÊÑ¤ï¤ë¿Í¤ä¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤1¹àÌÜ¡¢Á´Éô¤Ç29¹àÌÜ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥³¤¬¤Þ¤ºÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¡ª¡ª¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÆ±¤¸½Ö´Ö¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡É¤È¤«¡¢¡È¤¦¤ï¤¡¡Á¡É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤à»Ñ¤Ë´®¤¨¤¤ì¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Ä¥³¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢ÉÍ¸ý¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂçÊ¡¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¿©¤ÙÊý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡ª¡©ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤¾¡ª¡©¡×¡ÖÍ½¸À¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢¤³¤ì¡ÊÂçÊ¡¡Ë¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¹²¤Æ¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÉÍ¸ý¤ÎÊì¡¦½é»Þ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢µ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥Þ¥Ä¥³¤ÏÂç´î¤Ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¡¦Ì¼¤Î»×¤ï¤Ì¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¡Ä¡£¡¡¡Ø¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË23»þÊüÁ÷¡£