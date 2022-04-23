»³²¼ÃÒµ×¤¬¿Íµ¤No.1¥Û¥¹¥ÈÌò¡ÖTOKYO VICE¡×¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿WOWOW¡õ HBO max ¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO VICE¡×¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤«¤é¡¢»³²¼ÃÒµ×±é¤¸¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥¥é¤Î¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÀÄÇ¯¥¸¥§¥¤¥¯¤¬¡¢´í¸±¤Ê°Ç¼Ò²ñ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÄÉ¤¦¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¤¬¤Õ¤ó¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÅÏÊÕ¸¬¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢³Þ¾¾¾¤é¤¬½Ð±é¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤¬Âè1ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¡¢Á´ÏÃ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ê¡¼¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¤Æñ¤ÊÅìµþ¥í¥±¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥¥é¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥ß¥é¥ê¥Ê¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥¥é¤Ë¹×¤°¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î¥Ý¥ê¡¼¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ý¥ê¡¼¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ç¥å¥¯¥ë¥Î¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¾×·âºî¡ØRAW ¾¯½÷¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¨¥é¡¦¥ë¥ó¥×¥Õ¤À¡£»³²¼¤Ï¡¢¥¢¥¥é¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¯¥½¥Û¥¹¥ÈÌò¡×¤È¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ºî¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«µÔÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡ÖÌó10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Äø¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ìò¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂçÌò¤Ç¤¹¡×¤È¶ìÏ«¤Î¤¹¤¨Ìò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡×¤âÏÃÂê¤Î»³²¼¡£±³¤À¤é¤±¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ä¤ê¼ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³È¯¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤É¤³¤í¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡ÖTOKYO VICE¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¥¬¥é¥ê¤È°Û¤Ê¤ë´é¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
¡ÖTOKYO VICE¡×Âè1ÏÃ¤ÏWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÇÛ¿®Ãæ¡õ4·î24Æü¤è¤êËè½µÆüÍË¸á¸å10:00¡ÁWOWOWÆÈÀêÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È