¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤«¡¢±Ç²è»£±ÆÃæÃÇ
¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥â¡¼¥¿¥ë¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¸¥º¡¦¥¢¥ó¥µ¥ê¤¬Ä¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Æ±¿·ºî¤Î»£±Æ¤ÏÀè½µ¡¢¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃæÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¡¼¥ì¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¸½ºßÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥µ¥ê¤ÈÀ½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥æ¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¤âÌäÂê²ò·è¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤ÎÆ±ºî¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃæÃÇ¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥µ¥ê¤¬µÓËÜ¤âÌ³¤á¡¢¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ä°å³Ø¤¬»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÃµµá¤¹¤ë¥¢¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥¬¥ï¥ó¥Ç¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»à¤¹¤Ù¤Äê¤á »à¤Ë¤æ¤¯¿Í¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£