【訃報】『マッドメン』バート・クーパーでお馴染みロバート・モースが90歳で逝去

2度のトニー賞受賞を誇り、TVドラマでは米AMC製作の『MAD MEN マッドメン』(以下、『マッドメン』)バートラム・クーパー役などで知られるロバート・モースが90歳でこの世を去った。米TVlineが報じている。

2007年から2015年にかけて放送された『マッドメン』では、主人公ドン・ドレイパー(ジョン・ハム)が務めるスターリング・クーパー広告代理店の共同経営者かつ創設者バートラム・クーパーを演じ、5度エミー賞ノミネートを果たすなど、本作はロバートのキャリアを代表する作品に。『マッドメン』公式Twitterはこの訃報を受けて、「偉人のひとり、ロバート・モース。安らかにお眠りください。」と別れの言葉を贈っている。

2016年の『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』でドミニク・ダン役を演じて以来、ロバートとの親交を深めてきた『アメリカン・クライム・ストーリー』シリーズのクリエイターラリー・カラゼウスキーも、「僕のよき友ボビー・モースが90歳でこの世を去った。偉大なる才能で美しい魂よ」とTwitterで追悼の意を示している。また、「彼の息子チャーリーと娘アリンに愛を送ります。数年に渡って共に過ごせて、とても楽しかったです」と続けている。

My good pal Bobby Morse has passed away at age 90. A huge talent and a beautiful spirit. Sending love to his son Charlie & daughter Allyn. Had so much fun hanging with Bobby over the years - filming People v OJ & hosting so many screenings (How To Succeed, Loved One, That’s Life) pic.twitter.com/H1vCD3jjul

- Larry Karaszewski (@Karaszewski) April 21, 2022