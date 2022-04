【海外ドラマ最新情報】『SUITS』ドナ役のサラ・ラファティがNetflix新作に出演

2022年4月20日(木)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Netflix製作の『My Life With the Walter Boys(原題)』に『SUITS/スーツ』のサラ・ラファティの出演が発表。ほか、ABC『Will Trent(原題)』のパイロット版に、『12人のパパ』のエリカ・クリステンセンの参加がわかったほか、Disney+(ディズニープラス)手掛ける『The Santa Clause(原題)』に『ステーション・イレブン』のマチルダ・ローラーの出演が明らかとなった。

【関連記事】【海外ドラマ最新情報】『FBI』マギーがしばらくお休みに!

Netflix Announces Casting for Wattpad Adaptation 'My Life With the Walter Boys' (TV News Roundup) https://t.co/KaExnbD9tg

- Variety (@Variety) April 21, 2022