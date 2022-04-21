YouTuber¤ÎFUKU¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃßÇ®À­¤¬¹â¤¯¤ªÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤±¤ë¹½Â¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥À¥¤¥½¡¼¤Î¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª

¡¦²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÃòÊª¥¿¥¤¥×¤Ç¤¿¤³¾Æ¤­¥×¥ì¡¼¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢·Á¾õ¤¬¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÆù¤ÎÌý¤¬³°Â¦¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤ÆÀ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡£

Ä¾·Â¤ÏÌó16.8­Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÏíÕ¼ÍÇ®¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´À­¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤ä¡¢¸ÞÆÁ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ê²¤­²ÐÂæ¤Ç»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£»ÈÍÑÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Àè¤ËÌý¤ò¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ¡¢¤ªÆù¤Î½çÈÖ¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥×¤Çµ¤·Ú¤Ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡ª

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

2022½Õ¤Î100¶Ñ¥ï¥¯¥ï¥¯¥­¥ã¥ó¥×¥®¥¢10Áª¡Ú¥­¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¡Û¥À¥¤¥½¡¼¡¡¥»¥ê¥¢¡¡¥­¥ã¥ó¥É¥¥


DATA

¥À¥¤¥½¡¼¨­¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È