ラーメン王が選ぶ、「今食べたい」ラーメン3選 2022（東京編）

ラーメン王・小林孝充さんが、2022年の今だからこそ食べたいラーメン3店を選んでくれました。第1弾は「東京編」をご紹介!

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2022年の「今食べたい3店」をエリアごとにピックアップしてくれました! 映えあるその店舗と、選んだ理由について伺います。まずは「東京編」から。

1. 入鹿TOKYO 六本木

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」の一つである東久留米の人気店「イルカ トウキョウ」が、去年10月に都心ど真ん中の六本木に2号店をオープンしました。六本木という土地も意識してか店の外観や店内はかなりスタイリッシュ。人数をかけた行き届いた接客も印象的。

スープは鶏、豚、海老、貝からそれぞれ別々に取り、提供前に合わせるというカルテットスープ。重層的な旨味の波を演出しています。

「ポルチーニ醤油らぁ麺」1,100円 出典:カフェモカ男さん

私がおすすめしたい「ポルチーニ醤油らぁ麺」は表面にポルチーニの香りの油が浮き、キノコから作ったペーストがのってきて香りも豊か。

鶏、豚、海老、貝のカルテットスープ 出典:デイルス・マイビスさん

おそらく次の「食べログ ラーメンTOKYO 百名店」やミシュランガイド掲載はほぼ確実ではないかと思います。ますます行列になることが考えられるため、まさしく「今食べたい」一軒です。

2. サーモンnoodle3.0

<店舗情報>◆入鹿TOKYO 六本木住所 : 東京都港区六本木4-12-12 穂高ビル 1FTEL : 03-5786-0029

東京や大阪で前衛的なラーメンを提供しいくつもの人気店を持つグループ「縁petit」が2022年に出した最新店がこちらです。店名からもわかる通り、サーモンにこだわりサーモンの旨味を引き出したサーモンラーメン専門店です。

見た目にも華やかなラーメンは亜酸化窒素を用いたエスプーマや分子調理器を用いたサーモンフライなど、様々な調理法を用いたイノベーティブラーメンとも言える一品。

「白サーモン ラーメン」930円 写真:お店から

サイドメニューのサーモンめしもまた自家製サーモンタルタルを添えた必食の品です。

「サーモンめし」300円 写真:お店から

私もまだ食べていないメニューが多いので再訪しなければと思っているお店です。

3. 一条流がんこラーメン総本家

<店舗情報>◆サーモンnoodle3.0住所 : 東京都新宿区神楽坂6-26 カーサイオキ3 102TEL : 050-5571-6024

ショッパ旨い唯一無二のラーメンで、移転を繰り返すたびにいろいろな場所で行列を作り上げてきた一条流がんこラーメン総本家。現在お店を構えているのは四谷三丁目。これまでの場所以上に長い行列を作り上げています。

「雪」1,100円+大盛り100円 出典:buff-buffさん

ラーメンはその日ごとに素材を変えながらも、非常に濃い出汁のショッパさは食べた人を虜にします。

硬めの中細麺 出典:buff-buffさん

もう歴史も長く弟子も数多くいるがんこ総本家をなぜ「今食べたい」かというと、家元が近日中の引退をほのめかしているためです。ラーメン界随一のエンターテイナーである家元が作るラーメンを味わえるのは今が最後のチャンスかも?

<店舗情報>◆一条流がんこラーメン総本家住所 : 東京都新宿区舟町4-1 メゾンド四谷106TEL : 非公開受賞・選出歴 :





※価格は税込です。

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は14,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

