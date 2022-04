【モデルプレス=2022/04/21】映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編のタイトルが『HiGH&LOW THE WORST X』(読み:「X」=クロス)に決定。さらに、公開日が9月9日に決まり、NCT 127のYUTA、BE:FIRSTのRYOKIらが出演することも発表された。

【写真】NCT 127ユウタ、黒髪に大胆イメチェン「ビジュアル強い」とファン悶絶

◆「HiGH&LOW THE WORST」続編

今作は、シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、累計8000万部突破・不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ ※「高」は正式には「はしごだか」)の、2大最強コンテンツ・クロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編。前作では、「HiGH&LOW」シリーズの舞台・SWORD地区の「O」を担う“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と「クローズ」「WORST」の舞台・戸亜留市内で幹部以外スキンヘッドの“殺しの軍団”と恐れられる鳳仙学園が激突し、まさに「最強×最強」の闘いが繰り広げられた。

続編である『HiGH&LOW THE WORST X』では、川村壱馬(THE RAMPAGE)演じる花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高の前に、エンジ色の学ランを着た”血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校が最強最悪の敵として立ちはだかる。鬼邪高を潰すため、金をちらつかせSWORD地区の鎌坂高校と江罵羅商業高校を傘下に加え、三校連合を結成した瀬ノ門が鬼邪高に急襲をしかけることで、戦いの火蓋が切られる。さらに、かつて鬼邪高と激突した鳳仙や、前作でもその存在が噂されていた、戸亜留市内で”カラスの学校”と恐れられる鈴蘭男子高校も動き出し、かつてないスケールで贈る、シリーズ史上最大の頂上決戦が、繰り広げられる。

◆NCT 127・YUTA、BE:FIRST・RYOKIら出演決定

そんな最新作の本格始動に合せて、瀬ノ門のキャスト情報が解禁。瀬ノ門最強の男・須嵜亮役は、日本・韓国・アメリカ・カナダと多国籍のメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力、そしてセンスの高い楽曲が世界中で評価されている男性ダンス&ヴォーカルグループ・NCT 127のメンバー・YUTA(中本悠太)が演じる。2020年3月に韓国で発売した「NCT #127 Neo Zone」は全世界で140万枚以上売り上げ、米ビルボード各種チャートに連続チャートインを継続するなど世界的な人気を誇るグループのメンバーであり、Instagramのフォロワー数が800万人(4月19日時点)を超え、日本人男性の中でフォロワー数が第1位と爆発的な人気を誇るYUTAが満を持して日本で映画初出演を果たすこととなる。

また、瀬ノ門の頭として君臨し、鬼邪高を潰すためには手段を選ばない最悪の男・天下井公平役を、SKY-HI主催で日本テレビ「スッキリ」でも放送されていたボーイズグループ発掘オーディション「THE FIRST」から誕生したアーティストグループBE:FIRSTのメンバー・RYOKI(三山凌輝)が演じる。5月18日にCD発売となるBE:FIRSTの楽曲「Bye-Good-Bye」は、日本テレビ「ZIP!」内の朝ドラマ「サヨウナラのその前に」の主題歌にもなり、YouTube公開から2週間経たずに動画再生数1000万回を突破、さらにデビュー曲「Gifted.」に続き、ビルボードで1位を獲得するなど話題沸騰中のアーティストでありながら、俳優としても活躍する三山の演技に期待が高まる。

さらに、天下井に仕える瀬ノ門の砂防天久、通称サボテン役を永沼伊久也、津田沼役をLDH所属のコーラスグループDEEP SQUADの比嘉涼樹が演じる。

“THE RAMPAGE×NCT 127×BE:FIRST”と人気グループの最強アーティストたちの奇跡のクロスオーバーが実現し、大きな話題を呼ぶこと間違いなしの顔ぶれが揃った。

◆「HiGH&LOW THE WORST X」特報映像&ティザービジュアル解禁

本編映像初解禁となる特報映像では、楓士雄ら鬼邪高と須嵜・天下井ら瀬ノ門の、拳と魂、運命が激突“クロス”する熱い姿が映し出されている。さらに、お馴染みの鳳仙メンバーや鈴蘭の校章を背負った男が映し出され、各校がこの闘いにどのように関わっていくのか。

さらに楓士雄と須嵜の熱い眼差しが交差する、緊張感溢れるふたりの表情が印象的なティザービジュアルも解禁。ふたりの背景には、鬼邪高のイメージカラー「青」と、瀬ノ門のイメージカラー「赤」が対照的に使われており、中心部には鬼邪高メンバーと瀬ノ門メンバーが映し出され、今にも激突しそうな迫力のビジュアルとなっている。「上も下もない。テッペンになれ。」という胸がアツくなるコピーも相まって、鬼邪高VS瀬ノ門の史上最大の頂上決戦に胸が高鳴る。

併せて、鬼邪高、瀬ノ門各校のメンバーが揃ったチームビジュアルも解禁。果たして、鬼邪高と瀬ノ門の決戦の行方はどうなるのか、そして、鳳仙と、鈴蘭が、今作ではどのように物語に関わっていくのか。今後、順次解禁予定の鎌坂、江罵羅、鳳仙、鈴蘭の新キャストにも期待が高まる。(modelpress編集部)

◆企画・プロデュース:EXILE HIROコメント

「HiGH&LOW THE WORST」の続編となる「HiGH&LOW THE WORST X」の公開が決定しました。多くの方からご好評いただけたことで、「HiGH&LOW THE WORST X」へ繋げることができとても嬉しく思います。今作も、多くのファンの皆さんが楽しめる「HiGH&LOW」の世界観を存分に作品に落とし込んでいますので、ぜひ期待していてください。そして新たなキャストとして、韓国で活躍する「NCT 127」の日本人メンバーYUTAさん、そして「BE:FIRST」のメンバーRYOKIさんに参加していただき、「HiGH&LOW」をさらに盛り上げてくれていますので、ぜひ彼らの作中での活躍にも注目していただきたいです。また、今回も作品にマッチした素晴らしい楽曲が揃っていますので、各チームの楽曲も楽しみにしていてください!

◆花岡楓士雄役:川村壱馬(THE RAMPAGE)コメント

ようやく撮れるのかという気持ちでシンプルにとても嬉しかったです!前作の撮影からは4年ほど経ちましたが、また“花岡楓士雄”という高橋ヒロシ先生が生んでくださったキャラクターを演じられる喜びを噛み締めながら、リスペクトと信念を持って臨ませていただきました!撮影を重ねる度に、前作を超えられるのかという不安が打ち消されていくほど、面白い作品が撮れたと自信を持っていますので是非皆さまご覧ください!!

◆須嵜亮役:中本悠太(NCT 127)コメント

まず、この作品のお話をいただいた時は純粋に嬉しかったです。当初から知っていた作品でしたし、男なら熱い気持ちをぶつけ合うことへの憧れがあると思いますけど、僕もそうだったので挑戦したいと思いました!演技もアクションも初挑戦だったので不安もありましたが、いざ、撮影が始まると、共演した俳優さん達や監督が優しくアドバイスをして下さって、とても勉強になりましたし、何よりも楽しんで撮影に挑むことができました。ぜひたくさんの方に観てもらえると嬉しいです。

◆天下井公平役:三山凌輝(BE:FIRST)コメント

今回、本作への出演が決まった時、正直ただ信じられないという状況でした。HiGH&LOWシリーズは大好きで拝見させて頂いていたのはもちろんなのですが、特に前作の「HiGH&LOW THE WORST」が大好きで映画館で物凄く興奮していたことを未だ鮮明に覚えています。次の新作はどんな作品なんだろう?!どんなキャストさんが出演されるんだろう!?とワクワクしていました。そんな風に、いちファンとして想っていた作品に、まさか今回、自分が出演させて頂けることになるなんて、本当に驚きを隠せませんでした。そして天下井公平という今作の鍵ともいえる役を頂け、幸せと共にとてもプレッシャーを感じました。役としてもかなり役作りのイメージが必要な役で、日ごろから常に顔つきを意識したり、色々と取り組みましたが、天下井としっかり向き合って愛する事ができ、監督達と共に話し合い、最後まで駆け抜ける事が出来ました。今までに演じた事のない役柄ですし、とても素晴らしい作品になっています。是非たくさんの方に見て頂きたいです!

◆ストーリー

SWORDの「O」鬼邪高校。定時と全日に分かれるSWORD地区最凶の不良高校である。その全日制で頭を張る花岡楓士雄(川村壱馬)は、数々の伝説を持つ最強の男・ラオウをたずねて、戸亜留市にある鈴蘭男子高校を訪れていた。

その頃、鬼邪高の首を狙うSWORD内の不良達は、虎視眈々とその機会を伺っていた…。

中でも、エンジ色の学ラン、通称“血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校の頭・天下井公平(三山凌輝)は、須嵜亮(中本悠太)という最強の男の力を手に入れ、さらには、同じく鬼邪高の首を狙う鎌坂高校と江罵羅商業高校を傘下に加え、「三校連合」を築き、その勢力を拡大していく。

鬼邪高の高城司(吉野北人)と轟洋介(前田公輝)は、そんな三校連合の怪しい動きをいち早く察知するも…その時は突然、訪れる。遂に、三校連合による鬼邪高狩りが始まったのだ。

不意をつかれ、急襲されてしまう形となった鬼邪高の男達。圧倒的不利な状況下で、これまで己の拳一つで答えを導いて来た楓士雄は、次々に潰されていく仲間達を守り抜く事は出来るのか!?

そして、三校連合最強の刺客、須嵜との頂上決戦に挑む楓士雄!楓士雄の拳はいったい何を語るのか?本物のテッペンを決める戦いが今、始まる。

