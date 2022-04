いつどこで運命の人に会えるかは誰にも分からないが、とある国では刑務所にいる囚人と恋に落ちた女性がいる。

スコットランドに住んでいる29歳の女性が、アメリカ・アイダホ州にいる28歳の囚人の男とTikTokを通じて出会い、交際中だと海外ニュースサイト『Mirror』と『THE Sun』などが3月20日までに報じた。女性は結婚していないが、2人の子どもがいる。

報道によると、女性と男は2021年の秋に出会ったという。出会いのきっかけはTikTok。女性は夜寝る前に横になって何げなくTikTokを見たが、そこで偶然男が映った動画を見つけたという。なお女性の子どもは2021年当時、8歳と18カ月だった。

男が映っていたTikTokのアカウントは「PrisonFriendship」と呼ばれるサイトの公式アカウント。「PrisonFriendship」は一般人と囚人とをつなぐサイトである。「PrisonFriendship」を通して知り合った一般人と囚人は、文通、もしくはメッセージでやりとりする。男が映っていた動画の詳細は不明だが30秒ほどの長さで、女性は男を見た瞬間に「稲妻が私を襲ったように感じた」とのちに振り返っている。

女性は男の動画を見るまで、「PrisonFriendship」というサイトがあることを知らなかったが、以前、閉所恐怖症に悩まされていた時期があった。「PrisonFriendship」は外との関わりを持つことで閉鎖的になりにくくなる点を考えると、狭い場所に閉じ込められている囚人にとってはいいアイデアだと好意的に受け取ったそうだ。

女性はTikTokの投稿にあった情報から男がアイダホ州に住んでいると知り、スコットランドからは離れていたため、一瞬ちゅうちょはしたもののすぐに「PrisonFriendship」を通じて男にメッセージを送信。すると30分で男から返信が来た。最初のメッセージで男は「自分は28歳で子どもがいない」と自己紹介をし、さらにその後のやりとりで男は女性に、自動車盗難のために刑務所にいること、2019年に投獄され2022年12月まで仮釈放されることはないことを打ち明けた。その日以降、2人は頻繁にやりとりをすることとなり、時には男は刑務所から女性に電話をした。

やりとりを始めてから2週間後、男は女性に「彼女になってほしい」と告白した。女性は快諾。現在2人は交際中であるという。女性は男と出会った当時を振り返り、「私はいつも悪い男性を好きになる。直そうと思っているが、引かれてしまう」と明かしている。

『Mirror』によると、女性は「付き合いを開始した当初は家族や友人が心配したが、今は協力的だ」と話しているという。さらに女性は「彼に会える保証はなく彼が仮釈放された時に何が起こるのか分からない。でも、彼は愛するに値する素晴らしい人間だ」「キスをするまでにまだ数カ月かかるが、私たちは支え合って厳しい日々を乗り切る」「私たちは愛し合っている」と語っている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「これが運命というものか。映画みたい」「女性の大胆さがすごい」「自分だったら相手が囚人だと知った時点で諦める」「まだ男が刑務所から出られるまで時間があるしそれまで続くかどうか」「刑務所から出られても距離が問題になりそう」「女性の子どものことが気になる」「仮にも罪を犯した人間だし、今後だまされることがなければいいが」といった声が挙がっていた。

男が刑務所から出て交際がリアルになっても、2人の思いが続くことを願うばかりだ。

