【海外ドラマ最新情報】『FBI』マギーがしばらくお休みに！

2022年4月20日(水)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日はエミー・ロッサムが謎の看板美女に扮し、マーティン・フリーマンらと共演する新作ドラマの予告編が到着! 他にも、ミッシー・ペリグリム(『FBI』)の産休や、配信があと1カ月ほどに迫った『オビ=ワン・ケノービ』への出演についてリアム・ニーソンがコメントしたニュースなどが到着。まとめてご紹介しよう。

『FBI:特別捜査班』で主人公のマギー・ベルを演じるミッシー・ペリグリムが、現在アメリカで放送中のシーズン4第18話「Fear Nothing(原題)」をもって、産休に入ることがわかった。

今年の2月に自身のInstagramにて第二子を妊娠中であることを発表。夫のトム・オークリー(『アメリカン・ホラー・ストーリー:ホテル』)との間には、2020年3月に誕生したオーティス君がいる。その際にも、一時的に『FBI』を離れており、作中では「潜入捜査」をしているためという流れになっていた。

"Oh, I think so, yeah, yeah, yeah, I think so ... if it was a film. Yeah, I'm a bit of a snob when it comes to TV, I must admit, I just like the big screen, you know?" - Liam Neeson pic.twitter.com/bvV0FCoF2S