アンフィールドで行われたリヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの宿敵対決。

誕生したばかりの息子を亡くしたクリスティアーノ・ロナウドはこの試合を欠場した。

リヴァプールのサポーターたちはロナウドを励ますために1分間の拍手を送ることを計画。彼の背番号7にちなみ、前半7分に行われた拍手シーンがこちら。

A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN