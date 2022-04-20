息子を亡くしたロナウドのため…宿敵リヴァプールサポの拍手シーンが感動的

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アンフィールドで行われたリヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの宿敵対決。

誕生したばかりの息子を亡くしたクリスティアーノ・ロナウドはこの試合を欠場した。

リヴァプールのサポーターたちはロナウドを励ますために1分間の拍手を送ることを計画。彼の背番号7にちなみ、前半7分に行われた拍手シーンがこちら。

海外のファンたちも「素敵なおもいやり」、「ライバル関係よりも大切なことがある」と反応している。

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ラルフ・ラングニック監督は、「最悪の出来事だ。2人の息子の父親である私もどういうことなのかは十分理解している。全員が彼に寄り添っている」とロナウドの欠場について述べている。