息子を亡くしたロナウドのため…宿敵リヴァプールサポの拍手シーンが感動的
アンフィールドで行われたリヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの宿敵対決。
誕生したばかりの息子を亡くしたクリスティアーノ・ロナウドはこの試合を欠場した。
リヴァプールのサポーターたちはロナウドを励ますために1分間の拍手を送ることを計画。彼の背番号7にちなみ、前半7分に行われた拍手シーンがこちら。
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A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUNWatch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 19, 2022
All of Anfield stands to applaud in seventh minute. “Viva Ronaldo” from away section. YNWA from Kop.#MUFC pic.twitter.com/hWBWMuCiAl
— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) April 19, 2022
A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf
— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022
海外のファンたちも「素敵なおもいやり」、「ライバル関係よりも大切なことがある」と反応している。
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ラルフ・ラングニック監督は、「最悪の出来事だ。2人の息子の父親である私もどういうことなのかは十分理解している。全員が彼に寄り添っている」とロナウドの欠場について述べている。
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