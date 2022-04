ホワイトハウスで記者会見するジェイク・サリバン国家安全保障担当補佐官(4月4日、写真:AP/アフロ)



原則論繰り返す習近平の優柔不断さ

ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、中国はロシアに対する制裁に反対しつつも、ロシアを明確に支持する姿勢は見せていない。

習近平国家主席が、3月18日のジョー・バイデン米大統領との電話会談、4月1日の欧州連合(EU)のシャルル・ミシェル大統領やウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長との会談で主張したのは次のような基本姿勢だった。

「中国は、国連憲章の趣旨と原則を順守し、国際法と公認された国際関係の基本原則を守る。各国の主権と領土の一体性を尊重し、対話と交渉を通じて紛争を平和裏に解決することを支持する」

対外的には中国政府はロシアにもウクライナにもつかず、「中立」の立場をとっている。

だが、中国国営メディアの人民日報や新華社は、中国国内向けにはウクライナ危機における米国の「役割」を厳しく糾弾。

ロシア側の一方的な主張をあたかも事実であるかのように報じ、米国こそがすべての元凶だと報じている。

「戦争の元凶は米国」と中国メディア

国内向けの中国メディアのウクライナ関連報道を精査した北海道大学の徐行准教授によれば、人民日報や新華社を代表とする中国メディアは、ウクライナにおける凄惨な戦場の現状、特に欧米メディアが注目している市民の被害状況や難民問題をほとんど取り上げていない。

中国中央テレビはロシアメディアやロシア軍による映像・写真を直接引用する形で戦況を紹介するが、ウクライナ側の情報発信をほぼ無視しているという。

つまり、これほどの「戦争犯罪」や「ジェノサイド」が21世紀の今、地球上で繰り返されているにもかかわらず、「真実」を報道すべきジャーナリズムの責務を中国メディアは放棄しているのだ。

中国共産党の機関紙「人民日報」は、3月16日に社説を掲載し、ロシア側の主張を根拠に米国がウクライナで「生物軍事活動」を展開していると非難した。

ロシア側の主張に同調していて、米国が査察に同意しないのは生物兵器を開発しているためだと指摘した。

これは中国外務省の趙立堅副報道局長の3月8日の記者会見における発言の受け売りだ。その後も中国外務省と複数の中国メディアによって繰り返し主張されている。

徐行氏によれば、人民日報は3月29日から4月7日までにウクライナ危機をめぐる対米批判の社説を連載しているという。

ロシア側の主張をほぼ全面的に認める社説の趣旨は以下の通り。

一、米国が主導した北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大がウクライナ危機の根源である。

二、その背後にあるのは冷戦思想であり、米国が世界における覇権を維持するために紛争をあおり立てている。

三、米国はウクライナで疑わしい生物軍事活動を展開しており、説明責任を果たしていない。

四、米国は紛争を意図的に長引かせ、同盟国を巻き込んでロシアに対する制裁を強化することによって、軍需やエネルギーといった産業に絶大な利益をもたらそうとしている。

日米はじめ西側メディアがロシアのウクライナ侵攻を中国による台湾侵攻に重ね合わせて報じているのに対し、中国国営通信社、新華社オンラインの新華網はこう報じた。

「米国の一部の政治屋とメディアが台湾問題とウクライナ危機を結び付けて危機感を煽り立てている」

「米国のメディアは米国の覇権を維持するために米政府に同調してデマを流し、対ロシアないし対中国の情報戦を展開している」

(ドナルド・トランプ政権は2018年、新華社を「外国代理人登録法」に基づく「外国代理人」と認定、同通信社の米国駐在特派員を「政治活動団体」職員として扱っている)

サリバン、楊潔篪と7時間にわたる激論

こうした中国の反応を米国はどう見ているのか。

今や、米中間での「ホットライン」的役割になってきた楊潔篪・共産党政治局委員と米国のジェイク・サリバン大統領国家安全保障担当大統領補佐官が3月14日にイタリアのローマで会談を行った。7時間にわたる意見交換だった。

中国外交部(外務省)の会談後のブリーフィングでは、楊潔篪政治局委員はウクライナ情勢についてこう述べた。

「現在の状況は、中国側にとって目にしたくないものだ。中国は一貫して各国の主権と領土の完全性を尊重し、国連憲章の主旨と原則を順守するよう主張している」

「中国は力を尽くして和平を勧め対話を促しており、国際社会は共同でロシアとウクライナの和平交渉が可能な限り早期に実質的な成果を上げ、局面を沈静化させることを支援するべきだ」

「各国は最大限の自制を保ち、一般市民を保護し、大規模な人道危機の発生を避けるべきだ。中国は既にウクライナに対して緊急人道支援を行っており、引き続き努力をする」

「不正確な情報を拡散し、中国側の立場を歪曲し誹謗中傷する米国のあらゆる言行に反対する」

会談では目立った成果はなかったが、人民日報傘下の華僑向けメディア「環球時報」は次のように評した。

「中米が戦略的相互不信*1(Strategic Distrust)にある中で、会談終了後、即座に相互に非難しあわなかっただけでも上出来だ」

「これは本当の中米関係の反映であり、しかも、双方が建設的な接触を維持するために努力していることがうかがえた」

*1=2012年の米国のブルッキングス研究所中国研究所のケネス・リーバーサル所長と北京大学国際関係学院の王緝思院長による報告書「Addressing US-China Strategic Distrust」では、「戦略的相互不信(Strategic Distrust)」を「(相手側の)長期的な意図に対する相互不信」と定義している。

どこか奥歯にものが挟まったような説明だ。米国が拡散している「不正確な情報」とは何なのか。

これは「ニューヨーク・タイムズ」が米政府筋として報じた「ロシアがウクライナでの軍事活動を継続するために中国に対し、経済的軍事的支援を要請した」という情報だ。

サリバン補佐官はこの情報を踏まえて楊潔篪政治局員に「もし中国がロシアに物質的(軍装備品などの)支援をすれば重大な結果を招くだろう」と言い放った。

このローマ会談を受けて、5日後、ジョー・バイデン米大統領と中国の習近平国家主席は約2時間に及ぶ電話会談を行った。

米中両政府が会談結果を発表した。

バイデン氏は(中国が検討しているとされるロシアへの軍装備品支援を念頭に)「物的支援」をめぐる意味と結果について習近平氏に説明。影響は米中関係だけでなく「より広い世界」に及ぶと述べ、米欧日が中国に結束した対応を取る可能性を示唆した。

一方、習近平氏は「世界の平和と安定のため努力する必要がある」と訴え、米中関係改善とウクライナ情勢での協調を呼び掛けた。ロシアへの支援については発表では一切触れていなかった。

その後、直近の4月8日の米国務省報道官のブリーフィングで、万一中国が対ロ支援に踏み切った場合の米国の対応についての質問が出たが、報道官は「米国政府の立場はすでに明らかにしており、それは変わらない」とだけ述べている。

つまり、その後中国は対ロ支援には踏み切っていないということだ。

「5人衆」の共通認識:

世界制覇を目指す中国の長期戦略

バイデン政権発足前から保守派メディアは、「バイデン政権にはバラク・オバマ政権当時の中国専門家が舞い戻っており、中国に対して弱腰な外交に終始するだろう」と警戒していた。

保守派がその最大の標的にしていたのは、オバマ政権で国務次官補(東アジア・太平洋担当)を務めていたカート・キャンベル氏(現在クアッド担当調整官)だった。

同氏が退官後に入ったシンクタンクが中国と極めて近い関係にあったこともあって対中ハト派のレッテルを貼られた。

だがその後、同氏はオバマ政権の「対中関与」策を取り下げるなど「変身」している。

ところが蓋を開けてみると、バイデン外交の要となる大統領国家安全保障担当補佐官には対中強硬派のサリバン氏を据えた。バイデン氏の「懐刀」。45歳だ。

これまで米中首脳会談が行われてきた楊潔篪政治局員とのアジェンダ調整では歯に衣を着せぬ単刀直入な主張をぶつけてきた。これに楊潔篪氏も激しく応酬してきた。

バイデン氏は、対中交渉はアントニー・ブリンケン国務長官よりもサリバン氏に任せていると見ていいかもしれない。

そのサリバン氏の下、ホワイトハウス国家安全保障会議(NSC)には対中強硬派の面々が集結している。

政治専門サイト「ポリティコ」のアレックス・トンプソン記者ら外交チームはその面々として以下の5人の名前を上げている。

〇ラッシュ・ダシ中国部長*2

〇ジュリアン・ゲーワッツ中国部長

〇タラン・チャブラ・テクノロジー安全保障上級部長

〇ジェン・ハリス国際経済労働部上級部長

〇ローラ・ローゼンバーガー中国上級部長

*2=オバマ政権のNSCには各部門で上級部長の下に複数の部長がいる。

ダシ氏は2021年、「The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order」という本を上梓、中国共産党は世界秩序を変革させる野望に燃えていると警告を発している。

ゲーワッツ氏は今年、「Never Turn Back: China and the Forbidden History of the 1980s」を著す予定で、習近平氏が自らの権力を確立するために独裁政治の基盤を作ろうとしている実態を暴くという。

チャブラ氏は、2019年、「習近平下の中国の柔軟な権威主義的な資本主義体制が狙う西側との相互依存の兵器化は、民主主義とリベラリズムにとっては冷戦下のソ連の脅威よりも手に負えぬ脅威だ」と指摘した論文を書いている。

共著書には「Global China: Assessing China’s Growing Role in the World」がある。

ハリス氏は2017年の論文で「米国の経済的利益を地政学的利益に拡大し支配しようとする中国の継続的な挑戦は米労働者にとって大きなダメージを与える」と警告。

ローゼンバーガー氏は、中国のコロナ隠しはまさに中国が秘密主義を貫くロシアになったことを立証していると主張する論文を書いている。

「ポリティコ」は、これら5人の対中強硬派の集まったバイデン氏のNSCを「Jake’s nest of China hawks」(ジェイク・サリバンの対中タカ派の巣)と名付けている。

無論、中国が対ロ軍装備品支援を思い留まっている理由が「サリバンの対中タカ派の巣」が練り上げた強硬策に屈したからだけではないだろう。

流動化するウクライナ情勢の推移にどう対応すべきか、習近平氏も「文殊の知恵」を絞っているはずだ。

可能性が弱まった台湾への早期軍事侵攻

だが、現在まで中国がロシアを明確に支持する姿勢を見せず、「中立」の立場をとっている背景について、超党派のシンクタンク、カーネギー国際平和基金のポール・ヘロ(Haenle)研究部長とトン・ツァオ核政策上級研究員は次のような分析をしている。

一、中国は2つの選択肢の板挟みになっている。

1つは戦略的なパートナーであるロシアを支援したいということ。今一つは自らの主権と国家としての領土保全という観点からのウクライナに対する支援だ。

二、中国の専門家たちは、米国は本質的に覇権主義的で、中ロのような異なる政治システム国家に偏見を持っていると考えている。

これが中国の強力中心主義を強化させ、いずれは米国に打ち勝つモチベーションになっている。そのためにはロシアとの戦略的パートナーは不可欠だと考えている。

三、しかしながら中国は現段階ではロシアとのパートナーシップを堅持しつつ、米国との関係を安定化させたいと思っている。戦略的利益のバランスを望んでいる。

四、こうした葛藤がウクライナ戦争停戦・終結で中国が仲介役を演じる際の足かせになっている。

五、ロシアのクライナ侵攻前、中国の指導者たちは国際社会が侵攻をどう見るか、台湾に対する中国の侵攻の可能性といった観点から様々な推測が流れた。

だが侵攻後、ウクライナ情勢は中国の国内問題に深刻な懸念をもたらした。

万一、中国が台湾侵攻した場合、予想される経済制裁の怖さは今回の対ロ制裁で理解できたからだ。

六、中国はこれまで台湾に対する軍事作戦は中台間の軍事力差、中国の軍事力の優越性から比較的短期間に成功すると考えていた。

ところが劣勢だったウクライナ軍が新型軍事テクノロジーや戦術によってロシア軍に善戦している事実に驚いた。

また中国が(「一つの中国」を目指すための台湾併合)という中核的国益を守り、新たな超大国として受け入れることが、今やチャレンジになってきたとの認識をしたはずだ。

七、そうした観点から中国は習近平氏の歴史的業績、中国一般大衆の願望などから盛り上がっていた「早期台湾併合熱」を抑制し、長期的見地に立ったバランス・オブ・パワー思考に転換する可能性が出てきた。

八、その点から今すぐ中国が台湾に軍事侵攻するリスクは弱まり、長期的な軍事力拡張競争が強まりそうだ。

筆者:高濱 賛