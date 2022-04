5月4日「スター・ウォーズの日」に映画『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』の特別上映イベントが開催

5月4日は「スター・ウォーズの日」だ。劇中の台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」の「May the Force」と「May the 4th」をかけた語呂合わせから、この日が「スター・ウォーズ」の記念日として広く知られている。

2022年の5月4日は、『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の特別上映イベントが東京で開催される。抽選200名のイベント参加受付がスタートした。

5月4日は 「スター・ウォーズ」の記念日。

© & ™ Lucasfilm Ltd.

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』特別上映イベントの概要は以下の通り。

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』特別上映イベント。

© & ™ Lucasfilm Ltd.

日時2022年5月4日16:30開演 会場TOHOシネマズ 六本木ヒルズ 人数抽選200名 応募期間〜2022年4月24日23:59 応募サイトこちらから

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』は2005年に公開された映画。プリクエル三部作の最終作にあたり、「スター・ウォーズ」を代表するキャラクターの1人であるダース・ベイダーの誕生を描く。ベイダーを演じるヘイデン・クリステンセンのほか、ユアン・マクレガーやナタリー・ポートマンなどが出演した。

今回の特別上映イベントでは、『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』字幕版の上映のほかトークステージも開催予定。トークステージはオンライン配信番組組「みんなのスター・ウォーズの日〜May The Force Be With You!」でもリアルタイムで配信される。当日の17:04には、現地とオンライン一斉に「May the Force be with you.」の台詞で「スター・ウォーズの日」を祝う。

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の10年後を描くドラマ『オビ=ワン・ケノービ』は、2022年5月27日にDisney+で配信予定。オンライン配信番組組「みんなのスター・ウォーズの日〜May The Force Be With You!」では、『オビ=ワン・ケノービ』の見どころが語られるコーナーもある。

2022年5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2022」が入った限定グッズが販売される予定。ダース・ベイダーのクッションや記念アートをあしらったマグカップ、さらにはジョージ・ルーカスのフィギュアなどがある模様。ラインアップの詳細は、公式オンラインストアを参照してほしい。さらに「ディズニーフラッグシップ東京」では、4月26日から「スター・ウォーズ」の特別展示が実施される予定となっている。