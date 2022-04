【海外ドラマ最新情報】『ベター・コール・ソウル』ボブ・オデンカークがハリウッド殿堂入り！

2022年4月19日(火)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、ついにボブ・オデンカークがハリウッド殿堂入りを果たした。ほか、ザーン・マクラーノン主演のウエスタンノワール『Dark Winds(原題)』の予告が公開されたほか、ハリソン・フォードも出演するApple TV+の新作コメディ『Shrinking(原題)』のメインキャストが発表された。

Bob Odenkirk received his star on the Hollywood Walk of Fame today pic.twitter.com/lcAY0idXC7

- The Hollywood Reporter (@THR) April 19, 2022