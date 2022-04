株式会社ゴールドウインは4月23日(土)から5月29日(日)の期間で東京ミッドタウン芝生広場にて「地/水/風/空/火」をテーマとしたイベント「ゴールドウイン プレイアースパーク」を開催する。

本イベントで、『ポケモン』とアウトドア用品や衣服を展開するブランド「ザ・ノース・フェイス」がコラボレーションをしている。

「地」をテーマに大地を元気よく駆けるピカチュウが目を引くアイテムだ。

ジャケットにはモンスターボールからインスピレーションを受けて作られた収納袋が付属されており、自然とともに生きるポケモンが隠れているとのこと。

なお、サイズ展開はすべて「子ども用」のみ。また、4月22日(金)より抽選による販売となっているため注意が必要だ。

テーマごとのコラボレーションは下記となる。

「地」:「ザ・ノース・フェイス」と『ポケモン』

「水」:「スピード」と「FUMITO GANRYU」

「風」:「ヘリーハンセン」と「ミナ ペルホネン」

「空」:「ゴールドウイン」と「DAICHIRO SHINJO」

「火」:「カンタベリー」と「アンリアレイジ」

本イベント「ゴールドウイン プレイアースパーク」は4月23日(土)から5月29日(日)の期間、東京ミッドタウン芝公園にて開催予定。足を運んでみてはいかがだろうか。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

GOLDWIN PLAY EARTH PARKでTHE NORTH FACEやHELLY HANSENなど5つのブランドがコラボレーションアイテムを展開

「ゴールドウイン プレイアースパーク」公式サイトはこちら「ザ・ノース・フェイス」と『ポケモン』コラボアイテム入場整理券抽選応募はこちら

5組の建築家が創り出す遊具から子どもが主体となり新しい遊びを創造

4月23日(土)〜5月29日(日)東京ミッドタウン芝生広場にて

プレスリリースのポイント

地球を構成する5つのエレメントをテーマに建築家が創り出した遊具で新たな遊びの創出を促す

THE NORTH FACEやHELLY HANSENなど5つのブランドから13種類のコラボレーションアイテムを展開

シューズボックスを小物にアップサイクルするワークショップ開催などで子どもの好奇心に働きかける

株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/社長:渡辺貴生/東証一部:コード番号8111)が、4月23日(土)から5月29日(日)の期間で東京ミッドタウン(東京都港区赤坂)芝生広場にて開催する子どもやファミリーを対象としたイベント「GOLDWIN PLAY EARTH PARK(ゴールドウイン プレイアースパーク)」では、「地」・「水」・「火」・「風」・「空」といった地球を構成する5 つのエレメントをテーマにし、建築家とコラボレーションした遊具を設置することで子どもの創造力を刺激し、これまでにないような遊びを生み出します。また、5つのエレメントをテーマに、THE NORTH FACEやHELLY HANSENなど5つのブランドからのコラボレーションアイテムの展開や、都市における自然との関わりを考え子どもたちが中心となり楽しめる様々なワークショップの開催も予定しています。

GOLDWIN PLAY EARTH PARKについて

スポーツアパレルメーカーとして歴史を重ねてきたゴールドウインは、スポーツの可能性を拡張し、美しい自然と共に人間らしくある未来へと進むため、創業70周年を迎えた2020年に「PLAY EARTH(プレイアース)」(地球と遊ぶ)というコンセプトを掲げました。スポーツの起源は、余暇の時間を楽しむための地球との遊びからはじまったと言われています。原始的な自然に触れ、好奇心のままに学び、感動すること。この体験の積み重ねにより、仲間や自然と言葉を超えた関係性を築くことが、私たちの考えるスポーツの原体験です。30 年後の美しい地球を想像するとき、未来をつくる子どもたちと共に、地球と遊ぶ、スポーツの原体験となる場所が「GOLDWIN PLAY EARTH PARK」です。

イベント概要

イベント名: GOLDWIN PLAY EARTH PARK(プレイアースパーク)

開催場所: 東京ミッドタウン(東京都港区赤坂9-7-1)芝生広場

開催期間: 2022年4月23日(土)〜5月29日(日)

主催: 株式会社ゴールドウイン

営業時間: 11:00〜18:00

Movie:

特設サイト:https://playearthpark.goldwin.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/play_earth_park/

コラボレーションアイテムについて

「GOLDWIN PLAY EARTH PARK」のために、Goldwin、THE NORTH FACE、HELLY HANSEN、Speedo、Canterbury の5 ブランドが、地球を構成する「地」・「水」・「火」・「風」・「空」の5 つのエレメントをテーマに、アーティストやデザイナー、ポケモンとコラボレーションしました。

ゴールドウインがアウトドアやスポーツの領域で展開するブランドは、人間の可能性を拡張し、競技やアクティビティをより楽しむためのウェアを開発してきました。そのテクノロジーの背景には、自然への好奇心と、自然の原理、現象からの深い学びがあります。そこにコラボレーションによる新たな視点、発想を取り入れ、地球という環境に向き合い、よりよく遊ぶためのアイテムとなりました。

※コラボレーションアイテムは「GOLDWIN PLAY EARTH PARK」会場限定ポップアップストアにて、4月22日(金)より販売開始となります。

コラボレーションアイテム詳細

地 EARTH(CHI)

THE NORTH FACE ✕ Pokémon

好奇心のままにフィールドを突き進む冒険は、わたしたちに素晴らしい気づきとよろこびをもたらします。大地を元気に駆けるピカチュウのように、子どもたちが新たな冒険へ挑戦するためのアイテムをつくりました。ジャケットには、自然とともに生きるポケモンが隠れているほか、モンスターボールからインスピレーションを受けて作られたサックが付属。ジャケットとハットは環境配慮型のリサイクルナイロン素材です。

※THE NORTH FACE ✕ Pokémonの各商品は、4月22日(金)より抽選による販売となります。応募方法等は以下をご覧ください。

【THE NORTH FACE × POKÉMON 入場整理券抽選応募について】

https://select.goldwin.co.jp/POKEMON

YOUNG EXPLORERS Jacket

価格: 10,890円(税込)

サイズ: 110、130、150(子ども用)

※商品1点につき、ボール型サックが1つ付属します。

※ボール型サックのカラーはランダムなため、お選びいただけません。

※写真のジャケットのサンプルは、ブラックがサイズ110、イエローがサイズ130です。

YOUNG EXPLORERS Hat

価格: 6,380円(税込)

サイズ: KM、KL(子ども用)

水 WATER(SUI)

SPEEDO ✕ FUMITO GANRYU

機会に恵まれず、未着用のまま保管されていたアスリート向けスイムウェアを解体し、キッズサイズのレインポンチョとして再構築しました。Speedoを代表するFastskinシリーズのスイムウェアの機能素材や特殊なカッティングを、FUMITO GANRYUが新たな視点でデザインとして昇華。極力フラットに仕上げた接着面、内側に施した防水性を高めるシームシーリング加工など、レインウェアとしても高度な技術を駆使しています。

※アップサイクル商品のため数に限りがあり、一点一点個体差があります。特別な一点ものとして緻密に調整され仕上げられています。

Rebuilt Rain Poncho for Kids

価格: 19,800円(税込)

サイズ: 1サイズ(子ども用)

Rebuilt Rain Poncho for Girls

価格: 19,800円(税込)

サイズ: 1サイズ(子ども用)

Rebuilt Rain Poncho for Kids

Rebuilt Rain Poncho for Girls

風 WIND(FU)

HELLY HANSEN ✕ minä perhonen

役目を終えたヨットのセイル(帆)を回収・アップサイクルするHELLY HANSENの「VINDKRAFT」プロジェクトをもとに、minä perhonenが、自身の生産工程における端材を組み合わせてバッグをデザインしました。セイルクロスに刻まれた歴史を物語る経年の跡をあえて避けずに製品に取り入れ、裁断後の廃棄物を極力減らしています。セイルの出自を記載したトラッキングネームが付属します。

※アップサイクル商品のため数に限りがあり、一点一点個体差があります。特別な一点として風合いをお楽しみください。

VINDKRAFT PEP Tote

価格: 9,900円(税込)

VINDKRAFT PEP Patch Tote

価格: 19,800円(税込)

VINDKRAFT PEP Pochette

価格: 3,300円(税込)

VINDKRAFT PEP Tote

VINDKRAFT PEP Patch Tote

VINDKRAFT PEP Pochette

空 VOID(KU)

Goldwin ✕ DAICHIRO SHINJO

雲や太陽、月や星−−「空とは?」という問いから、あらゆる要素を思い浮かべる。アーティスト・新城大地郎が挑戦したのは、それぞれが自由な発想で空を想像できるような書を描くことです。そうして生まれた作品を、Goldwinらしい機能的で軽やかなスポーツウェアに落とし込みました。アーカイブのジャケットや、生産過程で発生した残反を使用したTシャツが、作品によって新たな価値を纏います。

PEP T-shirts

価格: 7,700円(税込)

サイズ: S、M、L、XL(大人用)

PEP T-shirts(Kids)

価格: 4,950円(税込)

サイズ: 130、140、150(子ども用)

FAST SHELL LT JK

価格: 41,800円(税込)

サイズ: S、M、L、XL(大人用)

火 FIRE(KA)

CANTERBURY ✕ ANREALAGE

仲間と情熱を共有する喜びを大切にするラグビーから着想を得て、性差や年齢、体型差といった壁を越え、誰もが等しく着用できる服としてANREALAGEがデザインしたラグビーボールの形の服。CANTERBURYの代名詞である伝統のラグビージャージーをベースとし、素材には生産過程の残反を利用しています。太陽光に反応して炎のように変色する特殊プリントでナンバーを入れています。

Rugby ball shirts

価格: 9,900円(税込)

サイズ: 1サイズ(子ども用)

Rugby ball shirts

価格: 13,200円(税込)

サイズ: 1サイズ(ユース用)

Rugby ball shirts

価格: 16,500円(税込)

サイズ: 1サイズ(大人用)

子ども用

ユース用

