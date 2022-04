GWに見よう！U-NEXTおすすめ初上陸海外ドラマ＆今後の独占ラインナップも解禁

『ピースメイカー』や『HALO』など、話題の新作海外ドラマを独占配信しているU-NEXTから、GWに配信となる作品のラインナップと今後、日本上陸となる作品情報が到着したのでご紹介しよう。

GWはU-NEXTがアツイ!

GWにまとめて見たい! U-NEXTにて初上陸する話題作は以下の通り。

『ピースメイカー』

U-NEXTにて見放題で独占配信中。

ジェームズ・ガン監督が贈る、DC⼈気シリーズ『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から⾶び出した過激派ヒーローのスピンオフドラマ。筋⾻隆々な射撃の名⼿で、アメリカへの強すぎる愛国⼼ゆえに「平和のための殺⼈」を繰り返す⾮道徳的な思想を持つ“ピースメイカー”の活躍を描く。本国では、HBO maxで配信が始まるや否や大きな反響を呼び、すでにシーズン2への更新が決定している。

『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン2

4月22日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。

HBOとA24がタッグを組み、⼈気ラッパーのドレイクが製作総指揮を務め、主演ゼンデイヤ(『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』)がエミー賞を最年少で受賞、アメリカで⼀⼤センセーションを巻き起こした衝撃作の新シーズン。ドラッグ、セックス、バイオレンス…Z世代の姿を過激かつスタイリッシュに描く。

シーズン2でさらなる盛り上がりをみせ、『ゲーム・オブ・スローンズ』に次ぐHBO史上第2位の視聴者数を記録、2020年代最もツイートされたシリーズに。

『ステーション・イレブン』

4月29日(金)よりU-NEXTにて独占配信。

世界的ベストセラー⼩説原作。⼈類の⼤半がウイルス感染により死滅し、⽂明が崩壊して20年――。パンデミックを経験した者たちの数奇な運命が、時代を超えて交錯する傑作SFサスペンス。

エミー賞、グラミー賞受賞経験のある気鋭ヒロ・ムライ(『アトランタ』)が⾊鮮やかでスタイリッシュな映像美で魅せる。今までのポストアポカリプス作品とは⼀線を画す新たな作品として、ニューヨーク・タイムズ紙が「2021年のベストドラマ」に選出。

出演は、マッケンジー・デイヴィス(『ターミネーター ニュー・フェイト』)、ヒメーシュ・パテル(『イエスタデイ』)、ダニエル・ゾヴァット(『レディ・バード』)、デヴィッド・ウィルモット(『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』)、マチルダ・ローラー(『フローラとユリシーズ』)ら。

『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ 〜第3章 魔⼥の⾎族〜』

4月30日(土)より、U-NEXTにて独占配信。

ヴァンパイアと魔⼥の禁断の愛を描いたファンタジー・ラブロマンスの第3章。原作は世界35カ国で翻訳され、全⽶で初登場1位を記録するなど⾼い⼈気を誇る同名⼩説。イギリスで放送開始と同時に放送局Sky oneにて視聴率No.1を獲得、イギリスで最も権威ある賞の⼀つ「National Television Awards」にもノミネートされた。

魔女の末裔だという事実を受け入れられない歴史学者ダイアナを演じるのは『ハクソー・リッジ』や『きみがくれた物語』などに出演しているテリーサ・パーマー、ヴァンパイアのマシュー役は『グッド・ワイフ』『ダウントン・アビー』のマシュー・グード。

『HALO』

Pablo Schreiber as Master Chief, Kate Kennedy as Kai, Bentley Kalu as Vannak, and Natasha Culzac as Riz in Halo Season 1, streaming on Paramount+ 2022. Photo credit: Paramount+

5月4日(水)より、U-NEXTにて独占配信。

世界で8200万本以上、シリーズ累計の総売上が60億ドル以上と絶⼤な⼈気を誇り、エンターテイメント業界で⾰命を起こしたXboxの名作ゲーム「Halo」を満を持して実写化。26世紀の宇宙を舞台に、⼈類とコヴナントと呼ばれる冷酷な異星⼈同盟との壮⼤な戦いが圧倒的なスケールで展開される。

本シリーズでは、ゲーム第1作「Halo: Combat Evolved」の26世紀の宇宙を舞台に、⼈類とコヴナントと呼ばれる冷酷な異星⼈同盟との壮⼤な戦いが繰り広げられることに。アクション、アドベンチャー、そして豊かな想像⼒によって描かれる未来像とともに、深みのある登場⼈物たちのパーソナルストーリーが織り込まれた独⾃の物語が展開される。

主人公マスターチーフを演じるのは、Amazonオリジナルドラマ『アメリカン・ゴッズ』やNetflixオリジナルシリーズ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』などで知られるパブロ・シュレイバー。

2022年、今後のU-NEXT配信情報

『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』シーズン2

5月27日(金)より、U-NEXTにて見放題で独占配信。

SF映画の巨匠リドリー・スコット(『エイリアン』『高い城の男』)製作総指揮。圧巻のスケールで魅せる《アンドロイドvs⼈類》のサバイバル超⼤作の新シーズン。

「『エイリアン』以来のリドリー・スコット最高傑作!」と観る者を魅了し、 全米配信開始たった2週間でシーズン2制作が決定するという異例の盛り上がりを見せた。出演キャストに名を連ねるのは、アマンダ・コリン(『 特捜部Q Pからのメッセージ』)、アブバカー・サリム(『24 TWENTY FOUR リブ・アナザー・デイ』)、ウィンタ・マクグラス(『Doctor Doctor(原題)』)ら。

『The Gilded Age(原題)』

2022年、U-NEXTにて見放題で独占配信予定。

『ダウントン・アビー』のジュリアン・フェロウズが⼿掛けるHBOの⼈気歴史ドラマ。19世紀ニューヨーク、社会が急速に変化していた「ギルデッド・エイジ(⾦ぴか時代)」を舞台に富豪と権⼒者たちの浮き沈みが描かれる。

HBOが公表しているシノプシスによると、本作の舞台は、南北戦争後に経済が急速に発展した1880年代のアメリカ。『The Gilded Age』は、南部に住む将軍の娘で孤児となった若きマリアン・ブルックがペンシルバニアからニューヨークに暮らす叔母の家に身を寄せ、社交界を上り詰めていく姿が描かれる。

出演者にはシンシア・ニクソン(『SEX AND THE CITY』)、クリスティーン・バランスキー(『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』)、キャリー・クーン(『LEFTOVERS/残された世界』)、モーガン・スペクター(『プロット・アゲンスト・アメリカ』)、タイッサ・ファーミガ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)ら。

『The Offer(原題)』

2022年、U-NEXTにて独占配信予定。

映画史にその名を残す『ゴッドファーザー』制作の舞台裏に迫るドラマシリーズ。あの名作が世に⽣み出されるまでには危険と苦難、ドラマが満ち溢れていたー。

映画シリーズの第1作目『ゴッドファーザー』でプロデューサーを務めたアルバート・S・ラディを主人公に映画の製作舞台裏が描かれる。主人公ラディ役には『セッション』や『ダイバージェント』シリーズなどで活躍しているマイルズ・テラー、伝説的なプロデューサーでスタジオの重役だったロバート・エヴァンス役を『ダウントン・アビー』のヘンリー・タルボット役で知られるマシュー・グードが扮する。

『The First Lady(原題)』

2022年、U-NEXTにて独占配信予定。

米Showtime製作のアンソロジーシリーズ。

第32代のアメリカ大統領フリアンクリン・ルーズベルトの妻エレノア・ルーズベルト、第38代大統領ジェラルド・R・フォードの妻ベティ・フォード、第44代大統領バラク・オバマの妻ミシェル・オバマの人生に焦点を当てることに。

エレノア・ルーズベルトを演じるのは、『X-ファイル』のFBI捜査官ダナ・スカリー役や、Netflixオリジナル『ザ・クラウン』や『セックス・エデュケーション』などへの出演で知られるジリアン・アンダーソン。ベティ・フォード役にミシェル・ファイファー(『アベンジャーズ』シリーズ)が、ミシェル・オバマ役にヴィオラ・デイヴィス(『殺人を無罪にする方法』)が、それぞれキャスティングされている。

『Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty(原題)』

2022年、U-NEXTにて独占配信予定。

『メディア王〜華麗なる⼀族〜』アダム・マッケイ製作総指揮。スポーツ史上最も成功したチームと⾔われるロサンゼルス・レイカーズは、いかに⼀時代を築いたのか? NBA⼈気チーム勃興の裏側に迫るスポーツドラマ。

ジェフ・パールマンによる著書「Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s(原題)」を元にしている。キャストには ジョン・C・ライリー(『俺たちホームズ&ワトソン』)、ギャビー・ホフマン(『トランスペアレント』)、ジェイソン・クラーク(『ターミネーター:新起動/ジェニシス』)ら。

『Super Pumped: The Battle For Uber(原題)』

2022年、U-NEXTにて独占配信予定。

シリコンバレーで最も成功し、最も破壊的なユニコーン企業の一つであるUber。UberのCEOであるトラヴィス・カラニックに焦点を当て、激動のシリコンバレーのなかでの、新興企業のジェットコースターのような歩みを描く。

カラニック氏役に『スノーデン』のジョセフ・ゴードン=レヴィット、ガーリー氏役に『ブラッドライン』のカイル・チャンドラー、取締役の一人だったアリアナ・ハフィントンを演じるのはユマ・サーマン(『サスピション』)。

『Good Sam(原題)』

2022年、U-NEXTにて独占配信予定。

天才的な若⼿⼼臓外科医であるサム・グリフィスが、⾼名な上司が昏睡状態に陥った後、外科部⻑として新しいリーダーシップを発揮していく姿を描いた医療ドラマ。

コメディドラマ『ジェーン・ザ・ヴァージン』でクリエイターを務めたジェニー・スナイダー・アーマンと、人気犯罪捜査ドラマ『リゾーリ&アイルズ』で脚本を手掛けたケイティ・ウェシュが製作総指揮を担う。メインキャストにはソフィア・ブッシュ(『シカゴ・P.D』)、ジェイソン・アイザックス(『The OA』)など。

(海外ドラマNAVI)