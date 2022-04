セガのアクションゲーム『ベア・ナックル』の実写映画化プロジェクトが始動したと、映画関連の独占ニュースで有名な海外の業界メディアDeadlineが伝えている。

‘Streets Of Rage’ Film Adaptation, Scripted by ‘John Wick’s Derek Kolstad, In Works; ‘Sonic’s dj2 Entertainment & Escape Artists To Produce https://t.co/ubdJONCo22