ニコニコ生放送では、ゴールデンウィーク2022年5月1日から“おでかけしたくなるアニメ特集”として、6作品の無料配信を行います。

■放送スケジュール

『けものフレンズ』全12話一挙放送

開演:5月1日17:00

『のんのんびより』全12話一挙放送

開演:5月2日17:00

『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』全12話一挙放送

開演:5月3日17:00

『モーレツ宇宙海賊』#1〜#12一挙放送/TVシリーズ放送10周年&6.29 Special Blu-ray BOX発売記念

開演:5月4日17:00

『モーレツ宇宙海賊』#13〜#26&『劇場版 モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵-』一挙放送TVシリーズ放送10周年&6/29 Special Blu-ray BOX発売記念

開演:5月5日17:00

『少女終末旅行』全12話一挙放送

開演:5月6日17:00

(C)けものフレンズプロジェクトA

(C)2013 あっと・メディアファクトリー/旭丘分校管理組合

(C)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会

(C)2011 Yuichi Sasamoto/Asahi Shimbun Publications・Project Mo-retsu

(C)つくみず・新潮社/『少女終末旅行』製作委員会

