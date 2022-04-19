ゴールデンウィークはアニメ三昧！ 『けもフレ』『のんのんびより』などがニコ生で無料配信
ニコニコ生放送では、ゴールデンウィーク2022年5月1日から“おでかけしたくなるアニメ特集”として、6作品の無料配信を行います。
■放送スケジュール
5月1日17：00〜 『けものフレンズ』全12話一挙放送
5月2日17：00〜 『のんのんびより』全12話一挙放送
5月3日17：00〜 『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』全12話一挙放送
5月4日17：00〜 『モーレツ宇宙海賊』#1〜#12一挙放送
5月5日17：00〜 『モーレツ宇宙海賊』#13〜#26＆『劇場版 モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵-』一挙放送
5月6日17：00〜 『少女終末旅行』
『けものフレンズ』全12話一挙放送
開演：5月1日17：00
『のんのんびより』全12話一挙放送
開演：5月2日17：00
『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』全12話一挙放送
開演：5月3日17：00
『モーレツ宇宙海賊』#1〜#12一挙放送/TVシリーズ放送10周年＆6.29 Special Blu-ray BOX発売記念
開演：5月4日17：00
『モーレツ宇宙海賊』#13〜#26＆『劇場版 モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵-』一挙放送TVシリーズ放送10周年＆6/29 Special Blu-ray BOX発売記念
開演：5月5日17：00
『少女終末旅行』全12話一挙放送
開演：5月6日17：00
(C)けものフレンズプロジェクトA
(C)2013 あっと・メディアファクトリー/旭丘分校管理組合
(C)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会
(C)2011 Yuichi Sasamoto/Asahi Shimbun Publications・Project Mo-retsu
(C)つくみず・新潮社/『少女終末旅行』製作委員会
(C)DWANGO Co., Ltd.