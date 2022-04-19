Ë½Ïª·ÏYouTuber¡¢µï¾ì½ê¤¬¥Ð¥ì¤¿¸¶°ø¤Ï °½Ìî¹ä¡¢¿¿·õÍ¤¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Êñ°ÏÌÖ¤«
¡¡¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¤À¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬112Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï°ìÈÌ¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÃ«»á¤À¤¬¡¢16ÆüÃë¤´¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡>>Ë½Ïª¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤«¤éàÎ®¤ìÃÆá ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î»öÌ³½ê¤â·ÀÌó²ò½ü¤«<<
¡¡·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÂÚºßÀè¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÅìÃ«»á¤À¤¬¡¢ÀøÉúÀè¤¬¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£µï¾ì½ê¤¬¥Ð¥ì¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï15Æü¤ÎÌë¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ìë¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µï¾ì½ê¤¬¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤ÇµÞ¤¤ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢17Æü¤ÎÄê´üÀ¸ÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÊó¹ð¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä¡¢±²Ãæ¤Î±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÅìÃ«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î°ü¹Ô¤Ê¤É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿°½Ìî¹ä¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶â¤È½÷À¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¥µ¥¤¥É¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£°ÊÁ°¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢ÅìÃ«»á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤È»þº¹¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¡¢°ÊÁ°¤ÎÅìÃ«»á¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¾ðÊóÌÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð³ä¤ê½Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢½ù¡¹¤ËàÊñ°ÏÌÖá¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÃ«»á¤À¤¬¡¢¼«¿È¤äÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¼þÊÕ¿ÍÊª¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤éË½Ïª¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£