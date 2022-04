ウォルト・ディズニー・ジャパンは、5月4日の「スター・ウォーズの日」に、新たなドラマシリーズ「オビ=ワン・ケノービ」(5月27日)のDisney+ (ディズニープラス)配信を記念して、『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』特別上映イベントを開催すると発表した。

5月4日は、劇中の名ゼリフ「May the Force be with you」(フォースと共にあらんことを)と「May the 4th」(5月4日)を掛けたことから来ている「スター・ウォーズの日」。スター・ウォーズ文化を祝い、映画を楽しむ日として、世界中のファンに親しまれている。

『シスの復讐』は、アナキン・スカイウォーカーが、シスの暗黒卿ダース・ベイダーへと生まれ変わる過程を、共和国の終焉と共に描くシリーズ新三部作の最終章。ドラマ「オビ=ワン・ケノービ」は『シスの復讐』から10年後が舞台となり、オビ=ワンとベイダーのその後が描かれる。

TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催される特別上映には、抽選で200名を招待。3年ぶりのリアルイベントとなり、特別ゲストを招いて、5月4日午後5時04分に「フォースと共にあらんことを」のセリフと共にこの日を祝福する。

また、昨年に引き続き、オンライン番組「みんなのスター・ウォーズの日〜May The Force Be With You!」の配信も決定。スター・ウォーズ好きのゲストを招き、キャラクターやビークルにフォーカスしたコーナーや、「オビ=ワン・ケノービ」の見どころを解説。第2部では、特別上映イベントと中継をつないで、トークステージのライブ配信も実施する。(編集部・入倉功一)