映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』を映画館で292回鑑賞したアメリカの男性が、「同映画の上映に通った最多回数(most cinema productions attended of the same film)」でギネス世界記録を更新した。現地時間14日、ギネス世界記録が公式サイトで発表した。

記録を更新したのは、米・フロリダ州在住のラミロ・アラニス氏。公式記録によると、アラニス氏は『スパイダーマン』公開初日の2021年12月16日から2022年3月15日までに、同作を映画館で292回鑑賞。約720時間(=30日)を同作に費やしたことになり、The Wrap はチケット代が総額3,400ドル(約40万円・1ドル120円計算)になるとも報じている。

アラニス氏は、2019年に『アベンジャーズ/エンドゲーム』を劇場で191回鑑賞したとしてギネス世界記録を更新していたが、2021年にフランス人男性が同国のファンタジー映画を204回鑑賞したことで、記録が破られていた。アラニス氏は、2019年のギネス認定前に他界した祖母のために再び記録更新することを決意したそうで、「祖母が私の一番のサポーター。私は記録保持者でいたかった」と語っている。(編集部・倉本拓弥)