『ゲーム・オブ・スローンズ』『NCIS』ジョセフ・ギャッド、未成年との淫行で逮捕

『ゲーム・オブ・スローンズ』や『NCIS:ニューオーリンズ』などへの出演で知られるジョセフ・ギャッドが未成年との淫行で逮捕されたとVarietyが伝えている。

未成年者と性的に不適切な会話をオンライン上で交わしたとして、4月6日(水)ロサンゼルスにある自宅で逮捕されたジョセフ。警察当局はさらなる被害者がいる可能性もあるとみて、引き続き捜査を行っているという。

Game of Thrones actor arrested after he's accused of 'sex crimes against minors’ https://t.co/qLLww5Ne3T