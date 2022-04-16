¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊó¹ð¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î¤«¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö2¤ÄÏ¿²è¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤Ãë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³Ö½µ¤Ç¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË10»þ25Ê¬¡Ë¿åÍËÆü¸á¸å¤ÎÉô¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡3·î¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°MORE¡Ù¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¹¾Æ£°¦¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹â¶¶¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡Ù¤«¤é³Ö½µ¤Ç¿åÍËÆü¸á¸å¤ÎÉô¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Îüâ¶¶¤ò¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¤ÎÎÁÍý¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¡ÆÀ°ÕÎÁÍý¤ÏÆù¤¸¤ã¤«¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÆÀ°ÕÎÁÍýÆù¤¸¤ã¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡£¤Ç¤âÃËÀ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æù¤¸¤ã¤¬¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡Ù¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤Ç¡¢4Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Ý¥Ã¥×UP¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË11»þ45Ê¬¡Ë¤Î¿åÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤ÏAKB48¤Ç³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
¡¡Æ±¤¸ÊüÁ÷»þ´ÖÂÓ¤Ë¹â¶¶¤ÈÁ°ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤«¤ß¤ÊÂÐ¤Þ¤¨¤¢¤Ä¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÊýÏ¿²è¤·¤Æ¤¿¤¡¡¡2¤ÄÏ¿²è¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤Ãë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@taka37_chan¡Ë