【海外ドラマ最新情報】『セックス・エデュケーション』あの人が降板！

2022年4月15日(金)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は邦題がいつのまにか決まっていたMr.ビーンことローワン・アトキンソンの新作コメディドラマの新キャスト情報や、ついにファイナルを迎える『グレイス&フランキー』シーズン7後半の予告編が解禁となった。

ベテラン女優のジェーン・フォンダとリリー・トムリン、そして『LAW&ORDER ロー&オーダー』のサム・ウォーターストンと『ザ・ホワイトハウス』のマーティン・シーンが出演するNetflixオリジナルシリーズ『グレイス&フランキー』。その最終章となるシーズン7パート2の予告編が解禁された。

本シリーズは、グレイス(ジェーン)とフランキー(リリー)が長年連れ添った最愛の夫たちからある日、実は同性愛者で何十年も前から恋人関係にあったことを突然告白される。トラウマになるような状況に置かれた妻二人は、共同生活をしながら絆を強めていき、新たな人生を歩んでいくというコメディドラマ。

最終シーズンのパート1(4話まで)は昨年8月に配信済み。残りの12話が4月29日(金)より独占配信スタートとなる。

Netflix大ヒットシリーズ『ブリジャートン家』シーズン2にメインキャラクターのケイトとして出演するシモーヌ・アシュリーが、シーズン1からオリヴィア役を演じてきた『セックス・エデュケーション』を降板することがわかった。

英Digital Spyによると、「This Morning(原題)」に出演したシモーヌが本件についてコメント。更新が決定済みの『セックス・エデュケーション』シーズン4に戻ってくるのかと聞かれると、「いいえ。いつも聞かれるんだけど、NOよ。私は“ブリジャートンガール”なの」と回答した。

Rowan Atkinson (a man) faces his ultimate nemesis (a bee) in his new scripted comedy series, MAN VS BEE. Landing on Netflix 24 June. pic.twitter.com/Lw4NIweHoJ