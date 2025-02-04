¡ÚÀÅ²¬¡¦³ÝÀî¡ÛÃÏ¸µ»º¤Î¤ªÃã¤ä¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤á¤ë¡ª¥´¥¥²¥ó¤Ê¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡ÖBUCKET HERE¡×
¡Ö¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢³ÝÀî¤ÇºÎ¤ì¤¿¤ªÃã¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÍ¾¾±Ø¤Î1±ØÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³ÝÀî±Ø¡£¤½¤³¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖBUCKET HERE¡Ê¥Ð¥±¥Ä ¥Ò¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢³ÝÀî»Ô¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡¦Kakegawa Farm BrewingÄ¾±Ä¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡£¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¡Ö¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
Æþ¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¤³°¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ù±º¤µ¤ó¤Ï³ÝÀî»Ô½Ð¿È¡£¼Â²È¤¬ÇÀ²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¾ìÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡Öfunny farm¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ë¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢2018Ç¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥ëÊ¸²½¤¬³ÝÀî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿ù±º¤µ¤ó¡£
¡ÖBUCKET HERE¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡È»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥Ð¥±¥Ä¥ê¥¹¥È¡É¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¡£¿ù±º¤µ¤ó¤Î¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¡ª
¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦³ÝÀî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¶õ´Ö¡£ÆâÁõ¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±µéÀ¸¤ËÍê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼«¤éÊÉ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢Å£ÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êDIY¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°¦Ãå¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢Kakegawa Farm Brewing¤¬¾úÂ¤¤¹¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁí¾Î¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Û¥Ã¥×¤ÈÇþ²ê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤ë½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì£¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾úÂ¤¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤â½¤¶È¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Ì¾»º¤Î³ÝÀîÎÐÃã¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÝÀîÆÃ»º¤Î¤¤¤Á¤´¡¦¹È¤Û¤Ã¤Ú¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥á¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ó¡¼¥ë¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£½÷À¤â¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿ù±º¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¡ª
Å¹¤Ë¤¢¤ë10¥¿¥Ã¥×¤Î¤¦¤Á¡¢3¼ïÎà¤Ï¾ï¤Ë¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î7¼ïÎà¤Ï¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥²¥¹¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃÎ¼±¤òËÉÙ¤Ë»ý¤ÄÅ¹Ä¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎIPA¤òÃæ¿´¥¹¥¿¥¦¥È¤Ê¤É¤Î¹õ¥Ó¡¼¥ë·Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ð¤«¤ê¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Î¼ïÎà¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ó¤Ç
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Î¤Ê¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¤â½ÅÍ×¡£ÍèÅ¹µÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Íê¤à¤È¤¤¤¦¡Ö¥À¡¼¥Æ¥£¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¤ä¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ÇÍí¤á¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¥ª¥ó¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿Ì£¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ËÀäÂÐ¤Ë¹ç¤¦ºÇ¶¯¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡ª
¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ì¾Êª¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥¹¡×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Á¥¥ó¤È¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯À¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦Å¹Ä¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢ËþÂÅÙ¹â¤·¡ª
³ÝÀî¤«¤é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿Ê¡£¥¢¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¥Ó¥¢¥°¥é¥¹¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¼«Âð¤Ç¤Î¥Ó¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¸µ¡¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥í¥´Æþ¤ê·¤²¼¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë·ÏÎó°û¿©Å¹¡Öfunny farm¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²ÍÑ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤«¤¿¤Ï¤½¤Á¤é¤Ø¡£
¥«¥±¥¬¥ï¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï°ì´ü°ì²ñ¡£¤É¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£BUCKET HERE¡Ê¤Ð¤±¤Ä ¤Ò¤¢¡Ë
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔºèÄ®1-13
TEL¡§0537-61-6116
±Ä¶È»þ´Ö¡§16¡Á23»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï14¡Á22»þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Äó¶¡¤Î¤ßÆü¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
▶▶¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¾®Ä¹°æ¿¿Í³»Ò¡ÊFIKA¡Ë
Photo¡§¿¹ÅçµÈÄ¾¡Ê¤·¤º¤ª¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£