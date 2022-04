タレント、モデル、女優のKoki,が14日、自身のインスタグラムを更新し、母親の工藤静香の誕生日をお祝い。自身の幼少期に撮影した母子が仲睦まじげに顔を寄せ合うショットを公開している。

【写真】 Koki,が工藤静香の誕生日に投稿した幼少期ショット

4月14日は工藤の52回目の誕生日。同日未明にKoki,は「Happy Birthday to the best mum in the world」という書き出しのお祝いコメントを投稿。「いつも優しく見守ってくれてありがとう。 沢山の愛情をありがとう」と感謝をつづり、「色々な事を言われても、負けずにいつも笑顔で強く居る姿をずっと見て来たからこそ思う事は、母の心の芯の強さと家族を思うとても温かい優しさです。 こんなに尊敬出来て、こういう女性になりたいと思う人が母で幸せです マミーみたいな女性になれる様に、お母さんになれる様に頑張るね」と母への思いの丈をつづっている。

写真は幼少期のKoki,が頭にティアラを付けたおめかしショット。そんな彼女を母親の工藤がしっかりと抱き寄せ笑みを浮かべている光景は、2人の愛情の深さを物語っている。

