お菓子とパン好きは絶対ハマる!?『ベイクオフ・ジャパン』シーズン1がAmazon Prime Videoで4月22日に配信開始

これまで日本ではあまり見なかった新感覚のリアリティ番組として期待を集める『ベイクオフ・ジャパン』シーズン1が、4月22日よりAmazon Prime Videoで独占配信されます。

なぜ注目されているのか、見どころと合わせて紹介します!

参加者は全員、アマチュア!審査員はレジェンド級のあの人&世界基準の厳しいジャッジ

『ベイクオフ・ジャパン』シーズン1は、10人のアマチュアベイカーたちがベイキング(お菓子やパンを作ること)の腕を競うクッキング・リアリティ番組。毎エピソード1人ずつ番組を去っていき、最後まで残った1人が日本一の「スターベイカー」となります。

参加者の作品を世界基準の厳しい目でジャッジする審査員には、日本のベイキング界をけん引してきた2名のプロが就任。日本を代表するトップパティシエで、「Toshi Yoroizuka」のオーナーを務める鎧塚俊彦さんと、日本とフランスでパン作りに携わり、日仏ベーカリーグループのオーナーでパン職人の石川芳美さんです。

そして参加者に寄り添いながら番組を進行するホストは、坂井真紀さんと工藤阿須加さんが務めます。

イギリスで社会現象にもなった超人気作の日本版!

この作品、実はイギリスで2010年より放送されている『ブリティッシュ・ベイクオフ』の日本版。イギリス版は放送を重ねるごとにファンが増え、2015年、2016年にはイギリス国内の年間視聴率1位を2年連続で獲得(※)。

※The Broadcasters' Audience Research Boardデータより

優勝しても賞金などがあるわけではないですが、番組に出ることが多くの参加者にとって栄誉となるということで、応募者数は数千人にのぼったそう。まさに社会現象というべき、伝説的な番組です。その人気や評判は、今では世界35カ国での視聴者を魅了しています。

イギリス版は日本のAmazon Prime Videoでもすでに配信されており、ファンからの「日本版をやったらどうなるんだろう」、「ちょっと想像できないけど見てみたい」という声がSNS上にちらほら。今回の『ベイクオフ・ジャパン』シーズン1は、待望の上陸というわけです。

お菓子とパン好きに最高のエンターテインメント! その理由は?

イギリス版を見たことがない人でも、お菓子やパンが好きな人であれば、きっと夢中になってしまうこと間違いなし!普段からベイキングをする人はもちろん、全く経験がない・今後もする予定はないという人にもおすすめです。その理由を、3つの見どころとともにご紹介します。

見どころ1:アマチュアならではのリアルな姿と成長する姿にじーん!

参加する10名は全員が一般人。慣れないキッチンでの制作そして時間制限もある中で、平常心ではいられずパニックで失敗をしてしまう参加者も! 見ているこちらもハラハラしてしまいますが、なんとか立て直したり、機転を利かせて別の方法に変えたり……。全員が最後まであきらめずに完成を目指す姿に、心動かされます。

審査員のアドバイスを真摯に受け止め、エピソードを重ねるごとに成長を遂げていく参加者の物語性は、この作品の大きな魅力です。

見どころ2:競争番組なのに、全員が温かくてほっこり……

毎エピソード1人が番組を去っていくコンテスト形式でありながら、困っている人がいれば助け合ったり、審査員に褒められた人には全員が大きな拍手で称えたり、温かくほっこりするシーンが満載なのも、他の競争番組ではなかなか見られない見どころ。

参加者を励まし、場を和ませようと積極的に声掛けするホストの二人もこの温かな空気に一役買っています。

坂井さんの感動屋な一面や、工藤さんのコミカルなジョークにもほっこり。

見どころ3:見てるだけでワクワク!個性的でおいしそうなお菓子やパンに出会える

そして、なんといっても毎回視聴者の心をときめかせるのが、個性的でワクワクするお菓子やパン。こねたり、混ぜたり、成型したり。最初はバラバラだった材料がひとつの作品に仕上がっていく様は、本当にクリエイティブ!普段、自分ではお菓子やパン作りはしないという人が見ても、十分に楽しめるはずです。

各エピソード3つの課題が出されるのですが、どれも参加者たちの個性がにじみ出ていて、お菓子やパン作りを通してベイカーがどんな人なのかが自然と感じとれます。単なる料理番組ではない、「クッキング・リアリティ番組」だからこそ。

前向きな気持ちになれる、春にぴったりな番組

温かくほっこりした雰囲気の中、自分のベストを目指し、成功や失敗を経て成長していくベイカー達のリアルな人間ドラマが楽しめる『ベイクオフ・ジャパン』シーズン1。新しいことをはじめたくなるこれからの時期にぴったりな番組として、おすすめです。

