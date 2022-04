エリザベス・モス×ジェイミー・ベル『シャイニング・ガール』、Apple TV+にて独占配信

映画俳優のレオナルド・ディカプリオが率いる製作会社Appian Way Productionsによるサスペンスドラマ『シャイニング・ガール』がApple TV+で4月29日(金)より独占配信スタートとなる。

2020年に出版された米下院議員のケイティ・ヒルの回顧録「She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality」の映像化となる『シャイニング・ガール』。著書では、それまで政治経験がなかったヒルが、その魅力と常識を武器にワシントンD.C.で区民によって議員に選出された経験が綴られている。

『シャイニング・ガール』あらすじ

残忍な暴行を受けて以来、常に現実が移ろい続けているカービー・マズラチ。最近起きた殺人と彼女の事件が関連していることを知る。絶え間なく変わる今の謎を解くため、そして自身の過去に対峙するため、ベテラン記者のダン・ベラスケスと手を組む。

『シャイニング・ガール』キャスト

主演を務めるのは『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のエリザベス・モス。共演者にはフィリッパ・スー(『ハミルトン』)、エイミー・ブレネマン(『プライベート・プラクティス』)、ジェイミー・ベル(『ファンタスティック・フォー』)、クリストファー・デナム(『ユートピア 〜悪のウイルス〜』)ら。

エリザベスはディカプリオと共に製作総指揮も兼任している。

Apple TV+ では他にもシーズン2更新されたばかりのスリラードラマ『セヴェランス』、サミュエル・L・ジャクソンが主演を務める『トレミー・グレイ 最期の日々』、アン・アサウェイとジャレッド・レトーがダブル主演の『WeCrashed 〜スタートアップ狂騒曲〜』などが配信中。(海外ドラマNAVI)