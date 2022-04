レアル・マドリーMFルカ・モドリッチの“とんでもないアシスト”がチームを救うことになった。英紙『サン』が伝えている。

12日にチェルシーと対戦した欧州CL準々決勝第2戦。アウェーで行われた第1戦を3-1で制し、大きなアドバンテージを得ていたレアルだったが、ホームでの一戦で大苦戦。前半15分、後半6分、同30分に失点して2試合合計3-4とチェルシーに逆転を許してしまう。

苦境に陥ったチームを救ったのが背番号10の右足だった。後半35分、DFマルセロからボールを呼び込んだモドリッチが前を向くと、ゴール前へパスを供給。右足アウトサイドから蹴り出された鮮やかな軌道を描くボールは、走り込んだFWロドリゴ・ゴエスにピタリ。ロドリコが右足ボレーでゴールを陥れ、2試合合計スコアを4-4とした。

「なぜ、バロンドールを受賞しているのかを世界中に知らしめた。チャンピオンズリーグ史上最もゴージャスなアシスト」と記した『サン』は、移籍市場の第一人者であるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏のコメントを紹介。

「ルカ・モドリッチのアシストは美術館に展示されるべきだ。あれはサッカーではなく、芸術だ」

すると、ファンも賛同し、「チャンピオンズリーグで見ることができる最高のアシストの一つ」「あのパスは狂気の沙汰だ」「ルカ・モドリッチはマジシャンだ」とモドリッチへの賛辞が相次いでいる。

なお、延長戦までもつれ込んだ死闘は、延長前半6分にFWカリム・ベンゼマが決勝点を奪い、レアルは苦しみながらも準決勝へと駒を進めた。

“If I think of one moment in the two leg, it’s his pass with the outside of the foot for the goal for Rodrygo” @lukamodric10 was praised highly by Thierry Henry, @carra23 and @Pschmeichel1. pic.twitter.com/F3qIZSnwQT— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 12, 2022