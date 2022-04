『グレイズ・アナトミー』ケイト・ウォルシュが白衣姿で華麗に再カムバック

米ABCの大ヒット医療長寿ドラマ『グレイズ・アナトミー』シーズン18で、久しぶりにシリーズへの復帰を果たしたアディソン・モンゴメリー役のケイト・ウォルシュが、本シーズンに再び出演することが明らかになった。米TV Insiderが報じている。

『グレイズ・アナトミー』シーズン1から3までアディソン役で登場し、現在放送中のシーズン18で、第3話 「Hotter Than Hell(原題)」と第4話 「With a Little Help From My Friends(原題)」でカムバックを果たしていたケイト。この度、彼女が再び物語に登場することが分かった。

ケイトもTwitterでこの発表をシェア。リラックスしたルームウェアから、ビシッと決まった白衣姿に早替わりする動画とともに、「白衣に戻った、その意味はひとつしかない...」と投稿した。その後、番組の公式アカウントが彼女が登場するエピソードの放送日を5月8日(木)と公式に発表した。

I’m back in uniform and that can only mean one thing… #GreysAnatomy Stay tuned @GreysABC pic.twitter.com/0oDPk1L34w - Kate Walsh (@katewalsh) April 6, 2022

本作で、シーズン1から3までレギュラー出演していたケイトは、スピンオフドラマ『プライベート・プラクティス』に出演するために降板。その後、シーズン4から8にかけてゲストとして登場したが、その出演は2012年が最後となっていた。

『グレイズ・アナトミー』は5月26日(木)に2時間のフィナーレでシーズン18を終了。その2時間スペシャルの後半は、シリーズの節目となる400回目のエピソードとなる予定だ。また、本作はすでにシーズン19への更新も決まっている。(海外ドラマNAVI)