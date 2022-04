【海外ドラマ最新情報】あのフランス人女優が手掛けたシリーズが打ち切りに…

2022年4月11日(月)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! オスカー女優のケイト・ウィンスレットが娘と英Channel4のドラマに出演することが決定。 他にも、NetflixオリジナルシリーズとApple TV+の話題作の今後が明らかになった。

Kate Winslet To Join ‘I Am’: Oscar Winner Will Take Next Lead In Award-Winning Female-Led TV Drama https://t.co/Zhn44fPrML