¡ÚÂîµå¡ÛÊ¿ÌîÈþ±§¤¬¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¸¢³ÍÆÀ¡¡ÆñÅ¨¡È´°Éõ¡É¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¡×
àÆñÅ¨á¤ò¹¶Î¬¤À¡£Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ê£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖ±©ÂÎ°é´Û¡Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê£²£±¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¤ÇÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê£±£·¡á¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ò£´¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥¹¥¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¤òà´°Éõá¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢Àè·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡¦¥È¥Ã¥×£³£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼¡¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡£¤½¤³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£²Æü¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µòÅÀ¤ò¿ÀÆàÀî¤Ë°Ü¤·¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¡ÖÃË»ÒÁª¼ê¤ä¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¸å¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹£²£±ºÐ¡£¹ñÆâÁª¹Í²ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£