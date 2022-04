【海外ドラマ最新情報】『ブレイキング・バッド』あの人の新作はApple TV+スリラードラマ

2022年4月9日(土)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介!

製作時から豪華クリエイターコンビが話題となったドラマ版『Mr.&Mrs. スミス』だが、降板したフィービー・ウォーラー=ブリッジのかわりに出演する女性キャストが明らかに! 『ブレイキング・バッド』『ベター・コール・ソウル』でお馴染みジョナサン・バンクスの次の出演作も決定した。

Noomi Rapace, Jonathan Banks to Lead Cast of Apple Thriller ‘Constellation’ https://t.co/n7ob3yOqv5

AppleTV+のサイコスリラー『Constellation(原題)』への出演が明らかになったのはジョナサン・バンクス(『ブレイキング・バッド』)とノオミ・ラパス(『ミレニアム』シリーズ)。

宇宙での災害をきっかけに地球に戻ったジョー(ノオミ)だが、“何かが欠けている”と気がつく。宇宙への旅の歴史の中で隠されてきた真実を暴露したいジョーだが…。

ジョナサンが演じる役柄は明らかになっていない。『刑事ヴァランダー』『宇宙戦争』(2019年のTVシリーズ版)のピーター・ハーネスがクリエイターを務める。

Rob Lowe and his son, John Owen Lowe, will star alongside each other in a Netflix comedy series #THRNews pic.twitter.com/QQyc6qoXlu