¡Ú¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Û¤Î¡ÖÅ·Á³¹ÚÊì¿©¥Ñ¥ó¡×¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª Ä«¿©¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¡ý
º£²ó¤Ï¡¢YouTuber¤Î¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Þ¤ë¡×¤µ¤ó¤¬¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÅ·Á³¹ÚÊì¿©¥Ñ¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Î¹ñÆâÀ½Â¤¡ª ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿©¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÅ·Á³¹ÚÊì¿©¥Ñ¥ó¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
¡¦²Á³Ê¡§213±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¤Ï¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÅ·Á³¹ÚÊì¿©¥Ñ¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¼«¼Ò´ØÏ¢¹©¾ìÀ½Â¤¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¿©´¶¤¬ÎÉ¤¤¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¡£ÎýÆýÇÛ¹ç¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ç¤µ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¸üÀÚ¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤Î´Ö¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ò»Å¹þ¤à¤È¥Á¡¼¥º¥Ê¥óÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤Î¤«¤ÊÎýÆý¤Î´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Û¿·¾¦ÉÊ¡õ¤ª¤¹¤¹¤á¥»¡¼¥ëÉÊ11Áª💚2022Ç¯3·î¢¡Ã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ã¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Þ¤ë¡Ã¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¡¼¥Ñ¡¼
DATA
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¨Å·Á³¹ÚÊì¿©¥Ñ¥ó