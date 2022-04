女優の川栄李奈が8日にインスタグラムを更新。自身がヒロインを演じた連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(NHK総合)への思いをつづった。

【写真】川栄李奈が最終回後に投稿した写真

3代目ヒロイン・ひなた役を演じた川栄は「大好きなキャストのみなさん スタッフのみなさん 大きな花束に囲まれてクランクアップしました」と両手に大きな花束を抱えて笑顔を見せている写真を投稿。「ずっと夢だった朝ドラヒロイン この作品で、ひなたに選んでもらえて とーっても幸せでした」と思いをつづった。

川栄は「この経験を大切に、これからも夢に向かって日々鍛錬し頑張ります!」と決意。そして「#カムカムエヴリバディ 観てくださった方々 愛してくださった方々 本当にありがとうございました」と改めて感謝した。

また、1つ前の投稿で川栄は『カムカムエヴリバディ』撮影現場のオフショットを公開。ドラマの舞台の1つとなった映画村の野外セットで、両手を広げて陽の光を浴びる自身の後ろ姿を投稿した。

川栄は「On the Sunny Side of the Street」「ひなたの道を歩けばきっと人生は輝くよ」とドラマの重要なせりふを英語と日本語で引用し、つづっている。

川栄の投稿に、ファンからは「カムカムロス」「毎朝の楽しみがなくなってさみしい」などのコメントや「最後まで感涙ものでした。ありがとう」「最高の朝ドラをありがとう」といった感謝、さらに「本当にカムカムエヴリバディ、最高でした!」「こんなにはまった朝ドラは初めて」などの称賛が集まっている。

引用:「川栄李奈」インスタグラム(@rina_kawaei.official)