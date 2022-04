最新イギリスドラマに強いスターチャンネルEXより2022年春夏配信ラインナップ予告編が到着！

独占作品を中心に、日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選映画をお届けする動画配信サービス「スターチャンネルEX」。“最新”英国発ドラマを独占で配信し、その配信作品の質には定評があることで知られているが、初解禁作品情報も含む2022年の春夏配信ラインナップ予告編が到着した。

80年代ロンドンのゲイ・コミュニティに生きる若者の友情と苦悩を爽快に描いたドラマ『IT’S A SIN 哀しみの天使たち』が今年の「英国アカデミー賞TV部門」で最多の11ノミネートを獲得するなど、スターチャンネルEXで配信されるシリーズはどれも評価が高い。今月より独占配信の始まった『ランドスケーパーズ 秘密の庭』が7ノミネート、第3位には5月2日(月)よりスタートの『絶叫パンクス レディパーツ!』が6ノミネートで続いている。

イギリス現地や欧米を中心に注目と最高評価を集める海外ドラマを、日本にいながら“いち早く”観られるのが「スターチャンネルEX」の大きな特徴の一つ。その勢いは止まらないが、この夏はさらにオーストラリアから発信された新作が追加される。

3月29日(火)より配信中。週1話更新。全5話。

アカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞で作品賞を受賞した『それでも夜は明ける』のスティーヴ・マックイーン監督が、初めて挑んだTVシリーズ。自身のルーツであるイギリスのカリブ系移民コミュニティにスポットライトを当て、1960〜80年代のロンドンを舞台に、カリブ系黒人住民たちの人生の喜びと哀しみ、自らの運命を変えようと苦悩し格闘した人々の姿を、実話をベースにした5本の“映画” で綴った、感動のアンソロジー。

『スター・ウォーズ』シリーズのジョン・ボイエガ、『ブラックパンサー』のレティーシャ・ライトら、注目の実力派俳優が出演。

Sky Original drama Landscapers tells a unique love story involving a seemingly ordinary couple who become the focus of an extraordinary investigation when a couple of dead bodies are discovered in the back garden of a house in Nottingham. Stars Olivia Colman and David Thewlis