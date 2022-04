Appleは、プライバシー擁護団体「State Privacy and Security Coalition(SPSC)」が、ユーザーデータを十分に保護できない法案を推進したことに懸念を示し、同団体を脱退したことが明らかとなりました。

SPSCが2016年に米国の連邦取引委員会に宛てた書簡では、同団体について「データセキュリティ、情報漏えい通知、プライバシー、消費者保護に関する規制を強固で一貫性のあるものにするために活動しているインターネット、通信、小売、メディアなど各業界の大手企業で構成される連合体」と説明されています。



Appleは、この団体が消費者のプライバシーを保護するために十分な対策を講じていないと判断し、脱退したと報じられています。



米メディアPOLITICOの記者エミリー・バーンバウム氏によると、SPSCは、AT&T、Google、Meta、そして以前はAppleといった大手企業から構成されているとのことです。さらに、プライバシー擁護派はSPSCが、「連邦データプライバシー法案を議会で可決しようとする動きが失速しているため、各州で個人情報保護法の弱体化を推し進めている」と指摘しているとしています。



SCOOP in MT: Apple is leaving the State Privacy and Security Coalition, the major coalition pushing for industry-friendly privacy legislation in the states. Apple left because it feels those bills don’t adequately protect user privacy. pic.twitter.com/KCA9QU9Uvy

— Emily Birnbaum (@birnbaum_e) April 7, 2022