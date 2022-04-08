¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬·èµÄ¡¡¥í¥·¥¢¤ò¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤é¡ÈÄÉÊü¡É
¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤éÄÉÊü¤¹¤ë¤³¤Èµá¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÃö¥Î¸ý¹î»ÊÏ¯µ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·èµÄ°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¥¹¥ê¥Ä¥¡¹ñÏ¢Âç»È¡§¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤ÏÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÁÌ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡7Æü¤Î¶ÛµÞÆÃÊÌÁí²ñ¤Ç¡Ö½ÅÂç¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¡×¤Ê¤É¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Ö±³¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔÀ¿¼Â¤Ê¼çÄ¥¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢³Æ¹ñ¤ËÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÎ·è¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¤¬¥í¥·¥¢¤òÍÊ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·èµÄ°Æ¤Ï93¥«¹ñ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈóÆñ·èµÄ¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢24¤Î¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢´þ¸¢¤Ï58¥«¹ñ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥í¥·¥¢¤ÏÂ¨Æü¡¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¸ÉÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£