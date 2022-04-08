¼ÖÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ³°´Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë!? ±ýÇ¯¤ÎÄ¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¼Ö3Áª
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤µ¤¨¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ËèÇ¯¡¢³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿··¿¼Ö¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·î¤Ë2ËüÂæ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯²¼¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ¿Íµ¤¼Ö¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤¹¤®¤Æ²èÁü¤ò¸«¤¿¤é²û¤«¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¡ª ±ýÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¼Ö¤ò¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¡¢Æü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¼ÖÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼ÖÌ¾¤«¤é¥«¥¿¥Á¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤â¼ÖÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å¼Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿Ä¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢3¼Ö¼ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»°É©¡Ö¥¨¥á¥í¡¼¥É¡×
¡¡¸½ºß¡¢»°É©¤Î¹ñÆâ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥»¥À¥ó¤ò¼çÎÏ¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1Âæ¤¬1992Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥á¥í¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥á¥í¡¼¥É¤ÏÆ±Ç¯¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿7ÂåÌÜ¡Ö¥®¥ã¥é¥ó¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥á¥í¡¼¥É¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÊõÀÐ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¶ÊÌÌ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¥®¥ã¥é¥ó¤ä¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õÎÏÀÇ½¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ìCdÃÍ0.29¤òÃ£À®¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿·Á¾õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¡¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹±ß¾õ¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤¬¡¢»Â¿·¤ÊÂ¤·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊºÇ¾åµé¥Ù¥í¥¢¤ò¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Þ¤ï¤ê¤ËÅ·Á³ÀÐ¤ÎÌæÍÍ¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òÇÛ¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¤Ë1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¡¢2¥¿¥¤¥×¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¤È4¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ170ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¤òÅëºÜ¡£¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥é¥ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤ÊÁö¤ê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥¨¥á¥í¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤¯4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥¹ç¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤Ê¤«ÈÎÇä¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢1996Ç¯¤Ë°ìÂå¸Â¤ê¤ÇÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¥®¥ã¥é¥ó¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Û¥ó¥À¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥éSJ¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¥Û¥ó¥À¤Ï2022Ç¯3·î10Æü¤Ë¡¢¥¢¥¥å¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ6Â®MT¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤Ïº£½Õ¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×R¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë3¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎFF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´õÂå¤ÎÄÁ¼Ö¤È¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢1996Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥éSJ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Ë¤â4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡Ê4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥éSJ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ï¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ê¥ª¡×¤È¡Ö¥É¥Þ¡¼¥Ë¡×¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë°ã¤¤¤Î·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼çÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤È¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤¬3¼Ö¶¦ÄÌ¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥éSJ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¡Ö¥ª¥ë¥Æ¥£¥¢¡×¤«¤éÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î»ÅÎ©¤ÆÊý¤¬Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖSJ¡×¤Ï¡Ö¥»¥À¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤âÌµ¤¤¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥»¥À¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤â2¼ïÎà¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼SOHC¤Ç¤È¤¯¤Ë¹âÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¤È¤¯¤Ë¹âµé´¶¤â¤Ê¤¯¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥ê¥ª¤È¶¦ÄÌ¤Î°Õ¾¢¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤â´õÇö¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÈÎÇä¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢2001Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥éSJ¤ÏÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤âÌÇÂ¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡üÆü»º¡Ö¥Ð¥µ¥é¡×
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÄêÈÖ¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÃæº¢¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼¡¡¹¤È¿··¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÆü»º¤Ï1999Ç¯¤Ë¡¢Á°Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¡×¤È¼çÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤ò¶¦Í¤¹¤ë·»Äï¼Ö¤Î¡Ö¥Ð¥µ¥é¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ð¥µ¥é¡ÊBASSARA¡Ë¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¤Ð¤µ¤é¡ÊÇÌÕ°Íå¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¸ì¸»¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥µ¥é¤Î»ý¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Çµ±¤¯¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥µ¥é¤È¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¤ÎÁê°ãÅÀ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Þ¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥á¥Ã¥Ä´¤Î½Ä»·¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½Ä»·´ðÄ´¤Î¥ê¥ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤â¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¤È´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¾å¼Á¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Þ¤ï¤ê¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ò¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ220ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤â2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¡Ê¸å´ü·¿¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûÄ¾Ê®¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¼Ö³ÊÅª¤Ë¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ï©Àþ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ð¥µ¥é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆü»º¤Ï¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥ê¥Ð¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²á¾ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á½ù¡¹¤Ë¼Ö¼ïÀ°Íý¤¬¿Ê¤ß¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥µ¥é¤Ï¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¤ÈÅý¹ç¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥µ¡¼¥¸¥å¤â2009Ç¯¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤«¤Ä¤Æ³Æ¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÊ£¿ô¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âº£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈËÉÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤¬ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»ÐËå¼Ö¡×¤ä¡Ö·»Äï¼Ö¡×¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ýÇ¯¤Î»ÐËå¼Ö¡¿·»Äï¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï·òºß¤Ç¡¢2¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÎã¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£