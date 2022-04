【海外ドラマ最新情報】あの大物映画スターがTVシリーズでメインに！

2022年4月6日に報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介。

日本ではDVDリリースも控えているHBO Maxオリジナルシリーズ『フライト・アテンダント』からはシーズン2の予告編が到着! 離婚発表も記憶に新しいジェイソン・モモアの新規プロジェクトも明らかになった。

Harrison Ford to Star in Apple TV+ Series From ‘Ted Lasso’ Team’ https://t.co/v8u9f1BFuk

『ブレードランナー』『インディ・ジョーンズ』シリーズ、『スター・ウォーズ』シリーズなどで知られるハリウッド俳優のハリソン・フォードがApple TV+の新作コメディドラマ『Shrinking(原題)』に出演することが決定!

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』のクリエイターコンビのビル・ローレンスとブレット・ゴールドスタインが手掛ける。共演は『ママと恋に落ちるまで』のジェイソン・シーゲル。

EXCLUSIVE: JASON MOMOA returning to Apple TV+ for new series CHIEF OF WAR set in 18th Century Hawaii. Details inside... https://t.co/Eh1jPL3Jyq