「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」第3弾のメイクアップチームが新記録を打ち立てた。

ジェームズ・ガン監督がTwitterで、第3弾に登場する特殊メイクの数が正式に世界記録を更新したことを明かしている。

Just heard from our makeup folks at @LegacyEffects that yesterday #GotGVol3 officially passed the World Record for “the most makeup appliances created for a single production” (surpassing The Grinch). Congrats, guys! Thanks for keeping practical effects alive!- James Gunn (@JamesGunn) April 4, 2022