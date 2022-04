4月8日(金)公開の映画『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』主人公を演じるエディ・レッドメインがプロモーションで来日することがわかった。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズの最新作。2018年11月に劇場公開され、興行収入65.7億円、観客動員473万人を突破した『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』に続く作品だ。今回は、“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるため、ニュート(エディ・レッドメイン)と“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア(ジュード・ロウ)、ニュートの兄で“超エリート魔法使い”テセウス(カラム・ターナー)や、“魔法動物を愛するニュートの助手”バンティ、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の“呪文学の教師”ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、“名門魔法族の末裔”ユスフ(ウィリアム・ナディア)、“陽気なマグル”ジェイコブ(ダン・フォグラー)が集結。さらに、ダンブルドアの過去に隠された秘密が明かされるという。

エディ・レッドメインの来日は、前作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』のプロモーション以来、約3年4ヶ月ぶり5度目。先日3月28日(月)に実施されたライトアップ・ファンナイトではリモート越しに登場していたが、今回は本人が日本のファンと対面することになる。

エディは、自身の来日決定について、「日本のみなさん、こんにちは!実はずっと隠してた秘密をやっと伝えられるよ。来週日本に行くんだ!日本のみんなに会えることが嬉しくて仕方ないよ。海外に行くのは久しぶりだから日本に行くのが本当に楽しみだよ」とコメントしている。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は4月8日(金)全国ロードショー。